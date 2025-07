Hospital Regional de Marabá oferece ressonância magnética com sedação

(Foto: Reprodução) – Procedimento garante conforto, segurança e imagens de melhor qualidade para um diagnóstico mais preciso para crianças com Transtorno do Espectro Autista

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, oferece exames de ressonância magnética com sedação, para crianças com suspeita do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O procedimento proporciona conforto e segurança aos pequenos pacientes, e resultados mais precisos com atendimento humanizado. As crianças com TEA costumam apresentar dificuldade para se manterem imóveis durante o exame.

A ressonância magnética é uma importante ferramenta na investigação neurológica do espectro autista. O exame contribui para diagnósticos mais precisos e para a definição de condutas terapêuticas personalizadas. A sedação anestésica permite que o procedimento ocorra com tranquilidade, evitando estresse e desconforto para a criança.

Eduarda Reis, mãe do pequeno Santiago, de 3 anos, moradora de Tucuruí, compartilhou sua experiência com o serviço. “Esse exame trouxe um grande alívio para mim e para muitas mães. Meu filho não conseguia ficar parado durante os exames, o que nos deixava muito angustiados. Com a sedação, tudo foi mais tranquilo, e conseguimos realizar o procedimento sem sofrimento e com sucesso”, relatou.

Segundo a supervisora de radiologia da unidade, Glícia Kallena, o hospital é o único da região a ofertar o exame com sedação, uma prática segura e adotada por hospitais de referência em todo o país. “As crianças costumam se assustar com o ambiente hospitalar e com o barulho do equipamento. Quando não conseguem ficar imóveis, a qualidade das imagens é comprometida”, explica.

Antes do procedimento, cada criança passa por uma avaliação médica criteriosa, e a sedação é cuidadosamente ajustada de acordo com a idade, o peso e o estado de saúde do paciente, garantindo segurança em todas as etapas.

Glícia destaca ainda que o uso da sedação contribui para a precisão diagnóstica e evita a necessidade de repetir o exame. “Todo o processo é realizado com monitoramento contínuo dos sinais vitais, assegurando segurança e conforto ao paciente”, enfatiza.

A gerente de apoio da unidade, Paula Rafaela, reforça que a ressonância magnética com sedação não se restringe a casos de investigação do TEA. “O exame está disponível para todas as crianças que apresentam dificuldade de permanecer imóveis durante o procedimento, independentemente do diagnóstico. Nosso objetivo é garantir que todos os pacientes infantis recebam um atendimento seguro, acolhedor e de qualidade”, pontua.

Ela também destaca a importância da ressonância magnética no processo diagnóstico do autismo. “O exame permite analisar o volume cerebral, a conectividade neural e possíveis alterações estruturais associadas ao transtorno, contribuindo para uma investigação mais completa”, afirma.

Diagnóstico com qualidade

Gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Hospital Regional em Marabá é referência em diagnóstico por imagem com exames de ressonância magnética, tomografia, raio-X, ultrassonografia, ecocardiograma, endoscopia e colonoscopia.

Flávio Marconsini, diretor executivo da unidade, reforça que esses serviços são essenciais para garantir diagnósticos precisos e tratamentos eficazes aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). “Investimos continuamente em tecnologia e qualificação das equipes para assegurar um atendimento humanizado e resolutivo, contribuindo para a recuperação e o bem-estar dos nossos pacientes”, afirma o gestor.

Como acessar o serviço?

Os exames realizados no Regional de Marabá, são regulados pela Central Estadual de Regulação, coordenada pela Sespa. Para ter acesso, o cidadão deve procurar atendimento médico em uma unidade pública de saúde da sua cidade. O profissional fornecerá o encaminhamento necessário, que deve ser entregue, junto com os documentos pessoais, à Secretaria Municipal de Saúde, que fará o cadastro e agendamento no Sistema Estadual de Regulação.

Estrutura:

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso referencia em atendimentos de média e alta complexidade, dispõe de 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 distribuídos entre as UTIs Adulto, Pediátrica e Neonatal.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2025/14:36:22

