Hospital Regional de Santarém orienta gestantes sobre amamentação

A agricultora Marta Soares da Silva, de 43 anos, está na oitava gravidez. Ela é paciente do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, e, apesar da experiência acumulada, gostou de receber orientações sobre a amamentação do novo bebê. “Eu achei muito importante. Mesmo eu tendo amamentado sete bebês, tinha muita coisa a esclarecer e essa palestra ajudou muito. É muito bom para nós esse tipo de programação”, contou a mãe do Mavi, que já está no sétimo mês de gestação.

Ela e outras gestantes que são acompanhadas no Regional de Santarém participaram, nesta terça-feira (26), de uma palestra no ambulatório da unidade. Aproveitando a campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno, os profissionais do hospital convidaram a doula e educadora perinatal Ana Eliza Ferreira para falar sobre as técnicas de amamentação e também tirar as dúvidas das futuras mamães sobre o assunto.

“A amamentação é um dos processos mais importantes do ser humano e é fundamental a gente poder trazer as verdades, esclarecer mitos que muitas delas escutam e, por isso, foi um momento especial. Ninguém nasce sabendo comer e nem a mãe sabe amamentar. É necessário também trazer as técnicas, como saber fazer a pega correta do bebê, identificar possíveis problemas na amamentação e o que fazer nesses casos. Nosso objetivo aqui foi ajudá-las a amamentar da forma mais confortável possível”, destacou a palestrante.

Pré-Natal – O Hospital do Baixo Amazonas é referência no pré-natal de alto risco e atende gestantes de todo o Baixo Amazonas com consultas de obstetrícia, sempre às segundas e terças-feiras. O HRBA oferece o acompanhamento a mulheres que apresentam condições de saúde ou fatores de risco que podem levar a complicações durante a gravidez. Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, foram realizados 393 atendimentos a essas pacientes.

Além da assistência, a realização de ações de educação em saúde também faz parte do cronograma do setor de ambulatório. O objetivo é ajudar com informação e orientação para que elas possam ter a melhor experiência possível durante a gestação e depois, nos cuidados com os bebês.

“A gente percebe nas consultas de pré-natal que elas tinham muitas dúvidas, então decidimos aproveitar a campanha Agosto Dourado e convidar uma especialista no assunto para que as gestantes possam aprender a amamentar com qualidade e sem dores. Era um tópico que elas precisavam aprofundar um pouco mais e tirar dúvidas”, explicou a enfermeira Juliane Figueiredo.

“Nossos profissionais estão sempre atentos às dúvidas dos nossos pacientes. E, além de ofertar o melhor atendimento, temos o compromisso de levar informação de qualidade a eles, para ajudar com a saúde e na vida de cada um. Tenho certeza de que foi um momento fundamental para cada mãe que esteve presente e vai ajudar muito no cuidado com os filhos. Ficamos muito felizes em poder proporcionar esse esclarecimento”, concluiu o diretor-geral da unidade, Matheus Coutinho.

Serviço – Localizado no oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas em 29 municípios do Baixo Amazonas e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

