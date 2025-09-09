Hospital Regional de Santarém promove desfile cívico para pacientes

Em parceria com Escola Estadual Belo de Carvalho, HRBA realizou momento especial com marcha em frente à unidade

A pequena Elisa Valentina Scarlett Ferreira da Silva, de 7 anos, já tinha marchado na escola em que estuda, na cidade de Itaituba, sudoeste do Pará. Mas nunca imaginou que ia participar de uma marcha muito especial no Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, Oeste do Estado. “Achei muito legal. Gostei muito da banda”, afirmou.

Ela foi uma dos oito pacientes que participaram, na manhã desta segunda-feira (8), de um desfile cívico em alusão à Independência do Brasil. Crianças e adultos internados no HRBA, colaboradores e integrantes da Banda de Percussão e Coral das Flautas da Escola Estadual Antônio Batista Belo de Carvalho viveram um momento especial, marchando em frente ao hospital, na área externa da unidade.

“Fizemos a ação com crianças da clínica pediátrica e outros pacientes oncológicos. Não é porque eles estão hospitalizados que não podem participar do desfile e mostrar o amor pela pátria. É um momento muito importante, temos muitos pacientes que estão há muito tempo em internação. Então, vir para outro ambiente, pegar sol, vento, faz muita diferença até para a recuperação deles”, destacou a supervisora do setor de humanização, Karine Campos, que coordenou a ação.

Para quem participou do desfile, a alegria foi imensa. A dona Iderley Messiane Ferreira ressaltou o quanto essa iniciativa foi importante para a filha Elisa, que está há um mês em tratamento no HRBA.

“Para ela foi uma felicidade, fazia muito tempo que ela não via a luz do sol assim. Ela viu um pouco de Santarém, eu falava que tínhamos vindo para outra cidade, mas ela não sabia como era. E assim, foi uma ideia sensacional promover esse momento especial para as crianças. O Hospital Regional está de parabéns. Eu amei, nota dez”, aprovou.

“Foi tudo pensado com muito carinho. É uma data muito especial para todo o povo brasileiro. Nós idealizamos esse desfile cívico para que os nossos pacientes possam ter contato com a realidade extramuros e, também, como uma forma de recreação. É mais uma ação de humanização que leva o diferencial do HRBA aos nossos pacientes”, concluiu o diretor-geral do hospital, Matheus Coutinho.

Serviço – Localizado no Oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

