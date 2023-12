Hospital Regional do Baixo Amazona fortalece parcerias no serviço oncológico

(HRBA visita Casa Rosa: Foto:Instituto Mais Saúde)- Profissionais da unidade de saúde visitaram a entidade social Associação Amigos do Peito e da Casa Rosa para estreitar relações institucionais –



A dona Avelina Rocha Viana, 60 anos, saiu do município de Uruará, no sudoeste do Pará, em novembro passado, para iniciar um tratamento oncológico no Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr, Waldemar Penna, em Santarém, região oeste estadual.

Na unidade, a paciente passou por consultas, exames e até por uma cirurgia no pé direito. Hoje, ela continua em acompanhamento e recuperação. Mas para que a dona Avelina conseguisse receber este atendimento longe de casa, a ajuda da Associação Amigos do Peito e da Casa Rosa foi e está sendo fundamental.

“Graças a Deus, desde a hora que eu me internei, fui muito bem atendida. Médicos, enfermeiros, todos os profissionais me dando assistência no HRBA. E aqui na Casa Rosa, recebi todo o apoio dessas mulheres. Somos bem acolhidas, bem recebidas. Agradeço muito a Deus por ter vindo para cá”, contou.

A Associação Amigos do Peito é uma organização voluntária que iniciou o projeto da Casa Rosa há sete anos. O espaço acolhe mulheres de outros municípios da região que precisam ficar em Santarém para realizar o tratamento de câncer e as acompanhantes dessas pacientes.

Na sexta-feira (15), a diretoria do Hospital Regional do Baixo Amazonas visitou o local e teve a oportunidade de conversar com a direção do projeto e com usuárias do serviço do HRBA. Estiveram presentes no encontro o diretor-geral da unidade, Gean Francisco Cercal; o diretor técnico, Alexandre Gomes; a diretora administrativa financeira, Karla Cajaíba; a gerente assistencial, Nerllem Maschmann; e o supervisor de humanização; Douglas Caldeira.

“Esse diálogo com o hospital é muito importante. A gente enquanto Casa Rosa precisa desse estreitamento, esse elo com o HRBA, e agradece muito pela parceria. Somos sempre muito bem recebidos. E isso é fundamental para que a gente possa minimizar as dificuldades e desafios das mulheres em tratamento oncológico”, destacou Leíria Rodrigues, fundadora e uma das diretoras da Casa Rosa.

Oncologia – Referência em oncologia para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 29 municípios do oeste paraense, o Hospital Regional de Santarém é classificado como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), ofertando consultas, cirurgias e sessões de quimioterapia e radioterapia, além de exames como mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética.

Para o diretor-geral da unidade, ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho voluntário de acolhimento dessas mulheres foi muito importante para toda a direção. De acordo com ele, o momento foi especial para fortalecer o compromisso do HRBA em oferecer um serviço oncológico de excelência a todos os pacientes.

“Viemos para ouvir essas mulheres. Conhecemos mais do trabalho que elas desenvolvem e conseguimos tirar algumas dúvidas delas a respeito do atendimento. Essa foi um primeiro encontro de muitos e foi incrível poder conversar sobre o nosso atendimento e destacar o quanto todos os profissionais do hospital estão empenhados em promover o melhor atendimento possível. O HRBA precisa estar próximo da comunidade e estamos sempre à disposição da Casa Rosa e de outras instituições para momentos que contribuam sempre com o serviço de saúde na região”, ressaltou Gean Francisco Cercal.

Serviço

O Hospital Regional do Baixo Amazonas presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Ascom HRBA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2023/07:00:29

