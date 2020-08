Hospital Regional do Tapajós promove integração com profissionais que vão atuar no Bloco Cirúrgico

Pensando na evolução constante da equipe que logo logo estará atuando para também oferecer atendimentos de especialidades, na terça-feira (4) foi realizada a integração dos profissionais da enfermagem que vão atuar no Bloco Cirúrgico do Hospital Regional do Tapajós (HRT).

Entre os profissionais, estiveram participando enfermeiros e técnicos de enfermagem, além da fisioterapeuta e psicóloga da Unidade. Segundo a diretora administrativa, Amanda Sá, essa aproximação entre os profissionais é muito importante para aproveitar o potencial do HRT, visando o melhor atendimento a população e melhor qualidade em todos os processos. “A integração é o processo para inserir os colaboradores no ambiente de trabalho, onde deve ser repassado os fluxos e conhecimentos dos regimentos da unidade”, explicou.

Na oportunidade, e em face da pandemia de COVID-19, as coordenações do Núcleo de Educação Permanente (NEP), Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e Setor de Qualidade estiveram juntas orientando e reforçando aos colaboradores todas as medidas de segurança que devem ser seguidas.

Foco no paciente

Ainda de acordo com Amanda, a interação das equipes e o trabalho conjunto garante que o paciente e as suas necessidades sejam atendidas, sendo eles colocados no centro da atenção multiprofissional. “A integração tem como objetivo reforçar a importância de se trabalhar em equipe e somar forças para conquistar resultados satisfatórios, com foco no atendimento humanizado ao paciente”, completou.

Bloco Cirúrgico

Desde a sua inauguração, o Hospital tem funcionado como referência para atendimento de pacientes confirmados e com suspeitas de COVID-19. Até aqui, o HRT já atendeu 53 pacientes, incluindo moradores de Rurópolis, Aveiro, Novo Progresso, Jacareacanga e demais localidades vizinhas que antes precisavam se deslocar para outras regiões polos para receber os atendimentos especializados, como para o município de Santarém.

Com a superação da pandemia, o Hospital também disponibilizará, via regulação estadual e de forma gradativa, os serviços de natureza clínica e cirúrgica, com abertura de novos leitos de retaguarda e do bloco cirúrgico.

Expectativas

O coordenador do Centro Cirúrgico, Herickson Lee, destacou que abertura do bloco vai garantir segurança e eficiência no cuidado e conforto, uma vez que está diretamente relacionada a possibilidades de tratamentos mais especializados como ortopédicos e as neurocirurgias.

O bloco vai proporcionar mais comodidade aos pacientes de Itaituba que não precisarão sair do município para realizar os procedimentos. “Vai minimizar os transtornos e impactos causados pelos deslocamentos por Tratamento Fora de Domicílio (TFD), não somente pelas dificuldades da hospitalização, mas também pelo distanciamento da família”, reforçou.

O coordenador enfatizou ainda que os profissionais que estarão atuando nesse segmento fazem parte de um time de especialistas, sendo profissionais de várias regiões que prezam pelos cuidados da população com toda dedicação.

