Hospital Regional do Tapajós realiza primeiro parto de trigêmeos da história da unidade

Foto: Divulgação | Nascimento raro marca avanço da obstetrícia de alto risco em Itaituba; bebês nasceram saudáveis e não precisaram de UTI.

O Hospital Regional do Tapajós (HRT), unidade do Governo do Pará localizada em Itaituba, no sudoeste do estado, registrou um marco inédito: a realização do primeiro parto de trigêmeos desde sua inauguração. O nascimento dos bebês Joaquim, Josué e Jorge, filhos de Daniela Peres Brito e Janderson Souza Sá, completa 30 dias no final de julho e reforça o papel do HRT como referência em obstetrícia de alto risco na região.

A cesariana foi realizada com suporte multiprofissional, envolvendo obstetra, anestesista, instrumentadora, enfermeiras, técnicas de enfermagem e três pediatras — um para cada bebê. Mesmo com estrutura preparada para UTI Neonatal, os recém-nascidos apresentaram boas condições clínicas e receberam alta em poucos dias. A mãe permaneceu internada por mais tempo, sob acompanhamento pós-operatório.

“Desde que descobri a gestação, fui encaminhada para o HRT, que é o único hospital com essa estrutura. Fui muito bem assistida, e meus filhos nasceram saudáveis. É um sentimento de gratidão”, relatou Daniela.

O parto foi conduzido pelo obstetra Jean Cleyton Silva Guimarães, com o apoio dos pediatras Fabiola Wanghon, Karla Araújo e Janderson Figueira. Para o diretor técnico da unidade, Dr. Lucas Vergani, o episódio representa a força do sistema público de saúde quando há investimento em estrutura e equipe: “Esse é o SUS funcionando com técnica e humanização”.

Gerenciado pelo Instituto Social Mais Saúde, o HRT é administrado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) e atende os seis municípios da região do Tapajós com serviços de média e alta complexidade, incluindo clínica médica, cirurgia geral, traumatologia e obstetrícia de alto risco.

Desde a sua inauguração, em 2022, o hospital já realizou 931 partos — 95 apenas no primeiro semestre de 2025.

Fonte: Texto de Sammya Ferreira / Ascom HRT / e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/13:27:02

