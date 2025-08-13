Hospital Regional leva curso de primeiros socorros na infância para escolas de Santarém

Foto: Reprodução | Primeira etapa do projeto foi realizada com 15 profissionais da educação. Enfermeiros orientaram sobre técnicas de intervenção em casos de engasgos, convulsões, desmaios e quedas.

Cerca de 15 profissionais, entre professores e funcionários de apoio de uma escola particular de Santarém, no oeste do Pará, participaram nesta terça-feira (12) da primeira etapa do “Curso de Primeiros Socorros na Infância – Protegendo Vidas desde Cedo”, promovido pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA).

O treinamento é uma realização do setor de humanização da unidade e foi ministrado pelos enfermeiros Samaroni Brelaz e Gabriel Paiva. Durante a capacitação, os profissionais da educação aprenderam como ter uma resposta rápida e eficaz a situações emergenciais, como engasgos, quedas, desmaios, paradas cardiorrespiratórias e convulsões, que são comuns na infância e podem ter desfechos graves quando não há intervenção imediata.

“O principal objetivo é trazer essa capacitação aos professores, para que eles estejam aptos a utilizar essas técnicas caso seja necessário. Tiramos todas as dúvidas deles, principalmente de forma prática, para que eles estejam preparados para aplicar essas medidas a qualquer momento”, afirmou o coordenador das Unidades de Terapia Intensiva do HRBA, Samaroni Brelaz.

Este slideshow necessita de JavaScript.

A professora de educação física Brenda Tayane Feitosa foi uma das participantes do curso e aprovou a iniciativa. Ela relembrou já ter passado por situações assim no ambiente familiar e destacou a importância desse aprendizado.

“Além de professora, eu sou mãe. Então, foi muito importante aprender na prática. São situações que podemos passar na escola e até em casa e essa prática faz com que a gente não fique tão nervosa e saiba o que fazer. Com esse curso, agora eu já sei como agir. Isso deixa nossos alunos mais seguros e confiantes na gente”, ressaltou.

Para a vice-diretora do Centro Educacional Ângelus, Dulcimara Viana, a atividade foi de extrema importância para todos os colaboradores e estudantes da escola. “Foi um treinamento diferente, focado para parte prática. Então, aprendemos fazendo, como se estivéssemos em uma situação de emergência real, isso foi muito bom. São momentos imprevisíveis, que podem acontecer e a gente tem que estar preparado para ter uma resposta rápida e eficaz”.

Lei Lucas – A ação está alinhada à Lei Federal nº 13.722/2018 (Lei Lucas), que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de instituições de ensino e recreação infantil. A lei foi criada em 2018, após a morte do pequeno Lucas Begalli Zamora, de apenas 10 anos, por asfixia em um passeio escolar, destacando a necessidade de preparo para lidar com emergências.

O projeto é desenvolvido pelo Instituto Social Mais Saúde, que administra o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

“Nós estamos levando essa informação à comunidade, principalmente a escolas que atuem com a educação infantil. Queremos capacitar os professores e todos os que agregam o corpo da escola para que eles estejam a agir em caso de emergência. É uma iniciativa que reforça o compromisso do HRBA com toda a população”, explicou a gerente assistencial da unidade, Monica Bianca Barros.

Serviço: O Hospital Regional do Baixo Amazonas oferece serviços totalmente referenciados, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de habitantes residentes em 29 municípios do oeste paraense e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: ASCOM HRBA /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/08:04:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...