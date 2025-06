Hospital Regional promove campanha de doação de sangue em Marabá

(Foto: Reprodução) – Nos dias 25 e 26 de junho, a unidade mobiliza doadores para reforçar os estoques do Hemopa e garantir atendimento a quem mais precisa.

Em alusão ao Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue, o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, promove uma campanha nos dias 25 e 26 de junho. A ação, realizada na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), quer reforçar os estoques e assegurar a continuidade dos atendimentos médicos na região.

Referência em média e alta complexidade, o hospital concentra a maior demanda por transfusões na região, devido ao número elevado de cirurgias diárias e ao atendimento de vítimas graves de acidentes, que frequentemente necessitam de sangue. Por isso, manter os estoques abastecidos é essencial para garantir assistência contínua.

A médica Socorro Leão, que atua na Agência Transfusional do hospital, setor responsável pela campanha, destaca a importância da participação da comunidade. “A doação de sangue é um ato de solidariedade que salva vidas. Nossa demanda é constante, e dependemos do apoio dos doadores para manter os estoques em níveis seguros. Convidamos todos que puderem contribuir a se unir a essa campanha”, enfatizou.

A doutora ainda reforçou a importância de informar o código do hospital no momento da doação. “Pedimos que, ao comparecer ao Hemopa, o doador informe o código 986, que é o identificador do Regional. Assim conseguimos monitorar adequadamente, os resultados das ações desenvolvidas pelo hospital nas campanhas e também na captação hospitalar de doadores, realizada na rotina do hospital sempre visando a ajudar os pacientes que precisam desse gesto”, concluiu a médica.

A ação conta com o apoio da Faculdade de Medicina do Pará (Facimpa) e dos Amigos de Sangue, grupo de voluntários que há anos colabora na mobilização de doadores e na conscientização da população sobre a importância da doação. Com essa parceria, a unidade do Governo do Pará reforça seu compromisso com a saúde da região, incentivando a solidariedade e o cuidado com a vida.

A biomédica Amanda Neves, que também atua no hospital, explica que cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, pois o material doado é separado em diferentes componentes: hemácias, plaquetas e plasma, que atendem necessidades clínicas distintas.

“As hemácias são utilizadas para repor o sangue em pacientes que sofreram perdas em cirurgias ou acidentes. As plaquetas no tratamento de doenças que comprometem a coagulação, como leucemias e durante a quimioterapia. O plasma é indicado em distúrbios de coagulação, inclusive decorrentes de hemorragias graves como politraumas, uma das mais importantes e graves demandas transfusional do hospital”, explicou.

Quem pode doar?

Para doar sangue, é necessário:

– Estar em boas condições de saúde e bem alimentado (evite alimentos gordurosos 4 horas antes);

– Apresentar documento oficial com foto;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização dos responsáveis);

– Pesar 50 kg ou mais.

Não pode doar quem:

✘ Está com sintomas de gripe ou febre há menos de uma semana;

✘ Fez tatuagem, piercing, maquiagem definitiva ou micropigmentação nos últimos 6 meses;

✘ Ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

✘ Dormiu menos de 6 horas na noite anterior;

✘ Está grávida ou amamentando (até 1 ano após o parto);

✘ Teve hepatite após os 10 anos ou doença de Chagas;

✘ Usou medicamentos como Ozempic ou similares nos últimos 30 dias.

Serviço:

A campanha de doação de sangue promovida pelo Hospital Regional do Sudeste do Pará será realizada na sede do Hemopa em Marabá, localizada na Rodovia Transamazônica, quadra 12, s/n, bairro Amapá. Atendimento: das 7h às 13h.

Fonte: Ingrid Sales – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2025/14:46:56

