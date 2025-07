Hospital Regional realiza mais de 268 mil atendimentos em Marabá

(Foto: Reprodução) – No primeiro semestre de 2025, a unidade também obteve 96% de satisfação dos usuários

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, alcançou um novo marco de produtividade nos primeiros seis meses de 2025. De janeiro a junho, a unidade realizou mais de 268 mil atendimentos, o que representa um crescimento de 57% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados cerca de 170 mil procedimentos.

Entre os serviços prestados no período, destacam-se a realização de 232.606 exames laboratoriais e de imagens, 20.830 atendimentos ambulatoriais em diversas especialidades, 2.650 internações hospitalares e 2.367 cirurgias. Além disso, foram realizadas 8.013 sessões de hemodiálise, 1.032 sessões de quimioterapia e 864 procedimentos em hemodinâmica, evidenciando a complexidade e a abrangência dos cuidados oferecidos pela unidade.

A secretária de Estado de Saúde Pública do Pará, Ivete Gadelha Vaz, atribuiu o avanço expressivo em Marabá aos investimentos contínuos do Governo do Estado na ampliação da rede pública. “Estamos fortalecendo a saúde com mais estrutura, profissionais qualificados e ampliação dos serviços. O crescimento do Regional de Marabá mostra que estamos no caminho certo, levando atendimento de qualidade a quem mais precisa”, afirmou a titular da Sespa.

Referência em média e alta complexidade na região de Carajás, o Regional em Marabá tem expandido sua capacidade de atendimento com a oferta de novas especialidades, a implantação de serviços estratégicos como o setor de oncologia e o aumento das metas assistenciais.

Satisfação do Usuário

Além do expressivo crescimento nos atendimentos, o Hospital Regional de Marabá também registrou um alto índice de aprovação dos usuários no primeiro semestre de 2025. De janeiro a junho, a unidade alcançou 96% de satisfação entre os pacientes atendidos, segundo levantamento feito pela Ouvidoria/Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

A pesquisa é realizada mensalmente por meio da aplicação de 1.800 questionários, que avaliam aspectos como receptividade, acolhimento, qualidade técnica, infraestrutura e humanização. A coleta dos dados ocorre tanto presencialmente quanto por meio digital, com o uso de QR Code, ampliando o alcance e a participação dos pacientes.

A dona de casa Maria das Dores Almeida, de 57 anos, moradora de Itupiranga, na região do lago de Tucuruí, foi atendida no ambulatório de cardiologia e elogiou a organização da unidade. “Fui muito bem acolhida desde a recepção até a consulta. Tudo muito limpo, organizado e com profissionais atenciosos. Só tenho gratidão”, relatou.

Já o aposentado José Ferreira da Silva, de 68 anos, morador de Marabá na região de Carajás, passou por uma cirurgia ortopedia na unidade, destacou a estrutura do hospital. “Achei tudo excelente, desde os exames até o pós-operatório. Me senti seguro o tempo todo, e isso faz toda a diferença quando a gente está doente”, afirmou.

Serviços oferecidos

Sob gestão do Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Hospital Regional de Marabá, disponibiliza mais de 30 tipos de serviços nas áreas médica, laboratorial e multiprofissional, garantindo atendimento integral e especializado à população.

Entre as especialidades médicas, o hospital se destaca em traumatologia uma das áreas mais demandadas, além de oferecer atendimentos em oftalmologia, otorrinolaringologia, cardiologia, anestesiologia, urologia, neurocirurgia, ortopedia, nefrologia, obstetrícia de alto risco, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia geral, pediátrica, plástica reparadora e vascular.

Para o diretor executivo do hospital, Flávio Marconsini, os resultados refletem o compromisso com a excelência e a humanização no cuidado. “Os números expressivos mostram a força do nosso trabalho coletivo e a confiança da população no serviço que prestamos”, ressaltou.

O gestor ressalta ainda que o hospital conta com Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) voltadas ao atendimento de adultos, crianças e recém-nascidos, além de assistência ininterrupta, 24 horas por dia, em casos de urgência e emergência. A unidade também dispõe de serviços de radiologia, infectologia, clínicas médica, cirúrgica e de especialidades, além de equipes de nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, hemodinâmica, oncologia e hemodiálise.

Estrutura: O atendimento no Hospital Regional em Marabá é totalmente realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo acesso integral e gratuito à população. A estrutura do Hospital inclui 135 leitos, sendo 97 destinados à internação clínica e 38 às Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulto, pediátrica e neonatal.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/14:05:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...