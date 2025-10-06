Huck confirma Gracyanne Barbosa na ‘Dança dos Famosos’ em 2026

Foto: Reprodução / Instagram @graoficial | A influenciadora sofreu uma lesão e passou por uma cirurgia enquanto dançava na atração

Gracyanne Barbosa foi convidada por Luciano Huck para participar da próxima temporada da Dança dos Famosos, do Domingão Com Huck, em 2026. A influenciadora sofreu uma lesão e passou por uma cirurgia enquanto dançava na atração.

O apresentador introduziu o tema antes da exibição do quadro neste domingo, 5: “Quando alguém aceita participar de um quadro como a Dança dos Famosos, que demanda energia, concentração, tempo, ser julgado, eu levo muito a sério”.

“Na semana passada, confesso que a gente sofreu de verdade ao ver alguém que confiou muito na gente se lesionar nesse palco. Ela foi para o hospital, veio o diagnóstico: rompeu um tendão do joelho, que não é algo simples. Foi submetida a uma cirurgia e recebeu alta. Acho que ela merece um aplauso: Gracyanne Barbosa!”

A influenciadora entrou no palco do Domingão com o auxílio de um andador. Em sua fala, chegou a se emocionar: “Me senti muito acolhida, parte dessa família. Não vou mais estar dançando nesse palco, mas com certeza vou estar aqui com vocês.”

Huck, então, fez o convite: “Gracyanne Barbosa, se você tiver vontade, condições físicas e autorização médica, você já é a primeira integrante da Dança dos Famosos 2026”. “Com toda certeza! Obrigada!”, respondeu a influenciadora.

O programa também contou com a presença de Leonardo Metsavaht, ortopedista responsável pela cirurgia de Gracyanne. Ele explicou a seriedade da lesão e garantiu que não há possibilidade de ela retornar à Dança dos Famosos na atual temporada.

