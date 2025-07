Hulk Hogan, ator e astro da luta livre, morre aos 71 anos

Foto: Reprodução | Hulk Hogan, ator e astro da World Wrestling Entertainment (WWE), a luta livre profissional dos Estados Unidos, morreu nesta quinta-feira, aos 71 anos. A informação é do site americano TMZ.Conhecido por seu físico imponente de 1,98 m, por usar bandada e conservar um bigode loiro, ele morreu em sua casa em Clearwater, na Flórida, segundo informou a NBC News, citando seu empresário Chris Volo.

Segundo o site TMZ, Holgan sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa. Paramédicos teriam sido acionados e chegaram ao local quando o ex-lutador já estava morto.

Lenda da luta livre nos anos 1980 e 1990, Hulk Hogan também foi ator. Ele fez participações em filmes marcantes como “Rocky III” (1982), “Desafio Total” (1989), “Comando Suburbano” (1991) e “O Senhor Babá” (1993), além da série “Thunder – Missão no Mar” (1994). Na luta livre, foi vencedor de 12 títulos mundiais.

Hogan foi um dos esportistas que declarou abertamente seu apoio ao presidente Donald Trump antes da última eleição presidencial americana. No ano passado, subiu ao palco da Convenção Republicana e rasgou a camiseta para revelar que, debaixo dela, estava vestido com uma camisa vermelha com os nomes de Trump e seu então candidato a vice, J.D. Vance.

Fonte: site TMZ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/13:33:44

