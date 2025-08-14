Hydro avança na capacitação de mulheres para o mercado de trabalho em Paragominas (PA)

Foto: Reprodução | Em parceria com o Senai, nova turma do Programa Operacional para Mulheres capacitará 75 mulheres para formação como eletricista, mecânica e operadora de caminhões. Programa tem foco especial em mulheres 40+.

Paragominas – 14 de agosto de 2025 – A Hydro reforça o compromisso com a diversidade e a inclusão ao promover a segunda edição do Programa Operacional para Mulheres (WOP – Women in Operations Program) na cidade de Paragominas (PA), onde fica localizada a mina de bauxita da companhia. Com essa ação, serão capacitadas mais 75 mulheres do município em três áreas tradicionalmente ocupadas por público masculino: mecânica, elétrica e operação de caminhões. Neste ano, o programa inovou ao dar foco preferencial a mulheres com 40 anos ou mais, cruzando as estratégias da Hydro de equidade de gênero e inclusão geracional.

O Programa Operacional para Mulheres oferece uma formação profissional completa e certificada, com 240 horas de aulas teóricas e práticas promovidas pelo SENAI, parceiro do projeto. Mais do que uma porta de entrada para a indústria, a iniciativa é uma ferramenta de transformação social. Os cursos duram cerca de três meses e o certificado tem validade em território nacional.

Na primeira edição, realizada em 2023, 45 mulheres de Paragominas conquistaram a formação em mecânica e elétrica. Dessas, 25 foram contratadas pela Mineração Paragominas, a mina de bauxita da Hydro. O programa sucede uma edição realizada no ano anterior em Barcarena, onde a Hydro conta com as operações da Alunorte e Albras. Das 100 inscritas na edição, 81 se formaram e 19 foram contratadas de maneira imediata.

“O programa não é uma promessa de emprego, apesar de que muitas das participantes passam a integrar nossos bancos de talentos e são contratadas a partir da disponibilidade de vagas. A premissa é promover um impacto positivo no desenvolvimento do município, seja na Mineração Paragominas ou em outras empresas, ao inserir mulheres em novas ocupações no mercado de trabalho, oferecendo melhores condições a elas e suas famílias a partir da educação e da qualificação”, afirma Adriana Prazeres, gerente sênior de Recursos Humanos, Diversidade, Inclusão e Pertencimento da Mineração Paragominas.

O foco do programa em mulheres 40+ alcança um público relevante em Paragominas. A faixa etária de mulheres dos 40 a 69 anos representa 14.000 habitantes do município, segundo o Censo 2022, um contingente significativo da população economicamente ativa dos pouco mais de 105 mil habitantes.

Para estimular a participação desse grupo de mulheres nos cursos, o programa teve um dia exclusivo de inscrições para essa faixa etária. Segundo Julia Martins, analista de Recrutamento da Hydro, trata-se de um grupo sub-representado no mercado de trabalho. “Setenta mulheres aprovadas nos cursos se encaixam nesse perfil. Isso nos orgulha muito, pois em grande parte são mulheres que foram donas de casa, tinham priorizado por muitos anos seus filhos e agora enfrentam dificuldades para se recolocar”, afirma.

Transformação – A liderança da mina destaca que a estratégia de diversidade de gênero dentro da empresa fortalece as equipes e contribui para times mais inovadores e plurais. Para Edil Pimentel, gerente sênior da Operação de Mina da Mineração Paragominas, o Programa Operacional para Mulheres gera resultados para a empresa e a sociedade. “Ao investir na capacitação local, a empresa cria um banco de profissionais qualificados, reduzindo custos e prazos de recrutamento e aumentando a taxa de retenção. Ao abrir portas para que mulheres possam se preparar tecnicamente, o programa contribui para o empoderamento econômico, a autonomia financeira e a quebra de barreiras culturais”, pontua o gestor.

Participante da primeira edição do programa e empregada da Hydro desde 2024, a eletricista Juliana Alves enxerga o Programa Operacional para Mulheres como um divisor de águas em sua trajetória profissional.

“Sempre fui curiosa, e a área elétrica despertou meu interesse assim que surgiu a oportunidade. Vi ali uma chance de transformar minha realidade e garantir um futuro melhor para mim e minha família. Eu não tinha experiência prática anterior com mineração ou elétrica industrial, então o programa me deu toda a base teórica e prática necessária para atuar com segurança e confiança. Aprendi não só as habilidades técnicas, mas também sobre cultura organizacional, segurança e trabalho em equipe”, detalha.

Juliana trabalhava como assistente administrativa e destaca que a Hydro teve um papel fundamental na transição e adaptação para a nova carreira. “Desde a formação até o ambiente de trabalho, sempre encontrei apoio, acolhimento e incentivo. Com esse apoio, dedicação e profissionalismo, mostramos que mulheres podem contribuir. É um trabalho de persistência e construção de respeito mútuo”.

A Mineração Paragominas vem atuando para avançar com a presença de mulheres na unidade, em linha com a meta global da Hydro, de obter 25% de participação feminina em seu quadro de profissionais até o final do ano. Além disso, a companhia busca alcançar até 2030, aumentar esse índice para 30%, com 25% de mulheres nas operações e 25% em cargos de liderança.

No Brasil, essas estratégias são coordenadas pelo Programa de Diversidade, Inclusão e Pertencimento (DIP), que também trabalha para aumentar a diversidade etária, étnica e aumentar a presença de pessoas LGBTQIA+ e de pessoas com deficiência em todas as operações da empresa no Brasil.

Sobre a Hydro:

A Hydro é uma empresa líder em alumínio e energia renovável, comprometida com um futuro sustentável. Com o objetivo de criar sociedades mais viáveis, desenvolve indústrias que importam para as pessoas e para a sociedade. Desde 1905, a Hydro transforma recursos naturais em soluções e negócios relevantes de forma inovadora, criando um local de trabalho seguro para 33.000 empregados em mais de 140 unidades e 40 países. No Brasil, a Hydro está presente em toda a cadeia de valor do alumínio, com quase 7 mil empregados. Atuando desde a extração de bauxita, produção de energia renovável, refino de alumina, produção de alumínio e extrusão, oferece conhecimentos e competências únicas para indústrias da construção, automotiva e de embalagens, entre outras.

