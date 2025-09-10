Hydro patrocina a Jaguar Parade Belém 2025 e reforça compromisso com a Amazônia

Jaguar Parade aprecia a biodiversidade da Amazônia | Foto: Divulgação

Parceria promove o movimento de conservação às onças-pintadas que acontece na capital paraense às vésperas da COP30.

Buscando reforçar o destaque a iniciativas de conservação e sustentabilidade na Amazônia, a Hydro é patrocinadora da Jaguar Parade Belém 2025, movimento internacional que une arte, cultura e conservação ambiental através de esculturas de onças-pintadas customizadas. A iniciativa celebra o talento dos artistas brasileiros em uma das regiões mais biodiversas do planeta.

A curadoria das obras conta com a participação de Vânia Leal para que as criações dialoguem com o contexto artístico e cultural, promovendo visibilidade para talentos da região.

Como patrocinadora Premium, a Hydro apresentará duas esculturas exclusivas na exposição: Maciota e Onçaí. A primeira, criada pelo artista Jocatos, terá acabamento prateado feito com técnica de spray e monotipia, remetendo diretamente ao alumínio e à atuação industrial da Hydro. Já a Onçaí, desenvolvida pelo artista Nio Dias, será inspirada nos mistérios e encantos da floresta amazônica, com as cores do açaí, valorizando a importância do açaizeiro.

Os jaguares serão reunidos para um coquetel no Mangal das Garças antes de serem agrupados em sua totalidade na grande “Reunionça” a partir do dia 15 de novembro, culminando no Dia Internacional da Onça-Pintada, 29 de novembro.

Ao final do período de exposição, as esculturas são leiloadas e 100% da receita líquida será doada para projetos de conservação às onças-pintadas. O valor arrecadado nas esculturas da Hydro será revertido em benefício ao Consórcio de Pesquisa em Biodiversidade Brasil-Noruega (BRC), organização que atua na pesquisa da biodiversidade amazônica formada por Hydro, Universidade de Oslo, da Noruega, Museu Paraense Emílio Goeldi, Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

A participação da Hydro na Jaguar Parade também ganha outra dimensão considerando que a empresa mantém frentes ativas de reflorestamento e conservação da fauna e flora em seus territórios de atuação. Essas áreas servem como habitat natural para onças-pintadas, símbolo central do movimento, e já registraram avistamentos da espécie.

A primeira onça-pintada a receber um colar telemétrico no Pará foi acompanhada por pesquisadores do BRC, que desenvolvem um importante projeto de monitoramento da espécie na área da Mineração Paragominas. A presença desse predador que demanda grandes áreas para sua sobrevivência, é um importante indicador de qualidade ambiental na região. O estudo busca compreender a adaptação desses animais a um ambiente que, além de áreas de floresta, inclui mais de 3.400 hectares reabilitados.

Sobre a Hydro:

A Hydro é uma empresa líder em alumínio e energia renovável, comprometida com um futuro sustentável. Com o objetivo de criar sociedades mais viáveis, desenvolve indústrias que importam para as pessoas e para a sociedade. Desde 1905, a Hydro transforma recursos naturais em soluções e negócios relevantes de forma inovadora, criando um local de trabalho seguro para 33.000 empregados em mais de 140 unidades e 40 países.

No Brasil, a Hydro está presente em toda a cadeia de valor do alumínio, com quase 7 mil empregados. Atuando desde a extração de bauxita, produção de energia renovável, refino de alumina, produção de alumínio e extrusão, oferece conhecimentos e competências únicas para indústrias da construção, automotiva e de embalagens, entre outras.

