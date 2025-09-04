Ibama aplica R$ 7 milhões em multas e embarga resort e loteamentos irregulares em Santarém e Belterra
Área embargada pelo Ibama após desmatamento irregular — Foto: Reprodução
O resort estava sendo construído em Zona de Baixa Intervenção da APA.
Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resultou em cerca de R$ 7 milhões em multas e no embargo de dois loteamentos irregulares e do Tapajós Ecopark Resort, nos municípios de Santarém e Belterra, no oeste do Pará. A ação faz parte da operação Caraipé I.
Segundo o órgão, um dos empreendimentos apresentou informações técnicas falsas no Cadastro Ambiental Rural e recebeu autorização em desacordo com o Código Florestal e normas estaduais. Dois servidores da Secretaria de Meio Ambiente de Belterra foram autuados por negligência na análise dos processos.
O resort estava sendo construído em Zona de Baixa Intervenção da Área de Proteção Ambiental (APA) do Aramanaí, onde não são permitidas atividades com grande impacto ambiental. Parte do desmatamento ultrapassou os limites autorizados e atingiu a Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Tapajós, causando danos à mata ciliar.
O Ibama alerta que a destruição dessa vegetação pode gerar assoreamento, perda da qualidade da água e agravamento de eventos extremos, como secas e inundações.
As áreas permanecerão embargadas até a regularização e reparação dos danos. O descumprimento pode resultar em novas multas, suspensão de obras e até demolições. Os casos também serão encaminhados ao Ministério Público, que deve apurar possíveis crimes ambientais.
