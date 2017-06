Ibama apreende animais silvestres dentro de casa em Ananindeua, na Grande Belém

Serpentes, aranha, jabuti, rã e insetos mortos estavam confinados dentro do quarto de uma casa no conjunto Cidade Nova VIII. Dono dos animais não foi localizado nesta terça-feira, 6.

Agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreenderam na manhã desta terça-feira (6), em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, pelo menos sete animais silvestres vivos, outros 15 mortos e ainda uma ossada de boto.

Segundo o Ibama, as três serpentes exóticas, sendo pelo menos uma delas importada ilegalmente, duas aranhas, uma rã e um jabuti e o restante das espécies estavam confinados dentro de um quarto em uma casa no conjunto Cidade Nova VIII, em Ananindeua. O responsável pelos animais não estava no local no momento da apreensão, mas um advogado se apresentou como representante do proprietário e disse que ele comparecerá à sede do Ibama, em Belém, nos próximos dias.

“Os animais vivos estavam em bom estado de saúde, mas está configurado de qualquer forma o crime ambiental, que acarreta pena de até 3 anos de reclusão ou multa. Queremos que o proprietário explique por que estava com esses animais, qual o objetivo”, disse o agente Leandro Aranha, que informou ainda que eles serão conduzidos para a sede do Ibama, em Belém.

O agente orienta a população que denuncie a prática irregular a órgãos como Secretaria de Meio Ambiente e Batalhão de Polícia Ambiental e, de preferência, faça algum registro por imagem que configure o crime.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

