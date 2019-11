Ibama apreende cerca de 3.500 m³ de madeira de exploração ilegal na região do Corta Corda, no PA

Ibama apreende cerca de 3.500 m³ em madeira de exploração ilegal na região do Corta Corda, no PA — Foto: Divulgação/Ibama Santarém

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizou nesta quarta-feira (20) uma operação e apreendeu cerca de 3.500 m³ de toras de árvores e 200 m³ de madeiras serradas, na região do Corta Corda, em Santarém, no oeste do Pará.

A exploração ilegal foi coibida devido ao trabalho conjunto com a Delegacia de Meio Ambiente de Santarém. Três serrarias que estavam atuando de forma irregular foram desativadas.

No total, 12 pessoas foram pressas em flagrante e os responsáveis pelo financiamento das ações estão sendo localizados e deverão ser responsabilizados pelo crime. Caminhões e equipamentos também foram apreendidos.

As madeiras em toras estão sendo depositadas na Flona do Tapajós, em Belterra, sendo espécies de alto valor econômico como o Ipê, Maçaranduba, Jatobá e outras, que deverão ser levadas a leilão.

Também foram apreendidos mais de 150 metros cúbicos de castanheira em toras, espécie que é proibida para exploração, sendo que essa madeira será doada ao Exército Brasileiro para utilização em obras e pontes.

A maior parte da madeira serrada está sendo doada para a Prefeitura de Santarém que utilizará em benefícios diretos à população de Santarém. A operação contou com apoio da Polícia Civil, do Exército Brasileiro via 8° Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) e da Polícia Militar.

“Com esta ação perde o criminoso, perde o infrator que iria se beneficiar de recursos ilícitos. O meio ambiente ganha por termos interrompido o dano continuado e ganha a população com o uso da madeira por instituições públicas”, destacou o gerente executivo do Ibama em Santarém, Roberto Abreu.

