Ibama apreende partes de girafa e de leão no Aeroporto de Guarulhos (SP)

Pele inteira de leão é conhecida como troféu entre caçadores – Foto: UT Guarulhos/Ibama

Materiais foram interceptados durante fiscalização de rotina realizada pelos fiscais do Instituto

Na última quarta-feira (18), durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), a Unidade Técnica do Ibama apreendeu duas cargas contendo partes e membros de animais silvestres protegidos por convenções internacionais.

Entre os itens apreendidos estavam oito partes da espécie girafa-do-norte (Giraffa camelopardalis) — incluindo crânio, capa, mandíbula e quatro ossos das pernas — e um troféu de caça da espécie leão-africano (Panthera leo). Ambas as espécies estão listadas no Anexo II da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestres (Cites), da qual o Brasil é signatário.

As apreensões ocorreram devido à ausência da Licença Cites, documento obrigatório emitido pelo Ibama, autoridade administrativa brasileira responsável pela regulamentação do comércio internacional de espécies ameaçadas.

O que é a Cites?

A Cites (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção) é um acordo internacional entre governos, que tem como objetivo garantir que o comércio internacional de animais e plantas silvestres não represente ameaça à sobrevivência das espécies. O tratado estabelece níveis de proteção por meio de três anexos, conforme o grau de risco de extinção. O Brasil é signatário desde 1975 e atua como autoridade emissora das licenças para exportação e importação de exemplares ou partes de espécies listadas.

Impactos ambientais do tráfico de fauna

O comércio ilegal de animais silvestres e de seus derivados está entre os crimes ambientais mais lucrativos do mundo, com impactos profundos sobre os ecossistemas. A retirada de indivíduos da natureza desequilibra cadeias alimentares, ameaça a sobrevivência de espécies inteiras e pode favorecer a propagação de doenças zoonóticas. O tráfico alimenta uma séria ameaça à biodiversidade global.

Os espécimes apreendidos permanecem sob guarda do Ibama e aguardam os trâmites administrativos para definição de sua destinação, conforme os protocolos internacionais e a legislação ambiental vigente.

