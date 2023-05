Ibama divulga balanço da “Operação Acupary”, realizada pelo Ibama e pelo ICMBio

Ibama diz que destruição de aeronaves foi em pista clandestina utilizados pelo garimpo ilegal em terras indígenas no Pará. (Foto:Dviulgação Ibama)

Operação foi realizada em conjunto com o ICMBio. Criminosos teriam migrado da Terra Yanomami para bacia do Tapajós, no Pará

Uma mega fogueira destruiu equipamentos utilizados pelo garimpo ilegal em terras indígenas no Pará. A Operação Acupary, realizada pelo Ibama e pelo ICMBio, desmantelou uma ação criminosa que dava suporte a garimpos ilegais realizados em terras protegidas e em unidades de conservação, no Baixo Tapajós, no Pará.

O crime ocorria ao longo da BR-230, onde quatro pistas de pouso improvisadas eram usadas por garimpeiros ilegais. No local, a equipe de fiscalização do Ibama apreendeu cinco aeronaves, três camionetes, 42 mil litros de diesel para uso de máquinas de mineração, 1.600 litros de gasolina de avião, uma pistola com numeração raspada e uma carabina. Vídeo publicado no perfil não oficial “O Fiscal do Ibama” mostra a mega fogueira de equipamentos ilegais na ação que ocorreu na última sexta-feira (26).

Segundo a assessoria de comunicação do Ibama, quatro aeronaves foram totalmente modificadas pelos criminosos para atender ao transporte de carga para os garimpos, colocando em risco a navegação aérea, o meio ambiente e as comunidades que já vivem acuadas pelos garimpeiros na região.

Nessa primeira fase, a operação atacou as pistas de pouso que apoiam a linha de suprimento dos garimpos clandestinos no interior da TI Munduruku e das Unidades de Conservação Federais localizadas às margens da BR-230.

