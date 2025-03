Ibama e Bombeiros procuram onça-pintada solta em Imperatriz, no MA

Foto: Reprodução / Redes sociais | Uma Onça Pintada que apareceu na portaque apareceu na porta de um condomínio em Imperatriz , no Maranhão, ainda não foi capturado e segue solto pela cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizaRealize buscas para encontrar o animal e devolvê-lo ao seu habitat natural.

Registro do animal na cidade

Uma vez foi vista pela primeira vez na madrugada de segunda-feira (24) no bairro Vila Zenira , que é cercno bairro Vila Zeniraque segurança, que é cercado por mata nativa. Imagens de câmeras de segurança mostraram o felino perseguindo

uma cadela, que acabou ferido na pata ao tentarao tentar escapar.

Na madrugada de terça-feira (25) , novas imagens de câmeras registraram o animal tentando entrar em um condomínio na Avenida Pedro Neiva de Santana . A onça ficou mais de dois minutos em frente ao portão e , depoise, depois, segue em direção à avenida antes de desaparecer novamente.

Desequilíbrio ambiental e risco à população

Segundo o Ibama , a presença de animais na cidade está relacionada ao desequilíbrio ambiental , causado principalmente pelo desmatamento e manipulação da matae manipulação da mata ao redor de Imperatriz.

“Com o desmatamento e a manipulação do habitat natural desses animais, eles tendem a aparecer em meios urbanos, em busca de refúgio e alimento. Isso acaba gerando apreensão na cidade”, explicou Carolina Alves , representante do Ibama.

As buscas pela uma vez contam com o apoio de diversas instituições, incluindo a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Meio Ambiente de Imperatriz, Exército e Defesa Civil .

