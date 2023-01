IBAMA e PRF realizam operação conjunta, apreendem armas e instrumentos de desmatamento, no Pará

(Foto: Divulgação/PRF) – O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram nesta última quarta-feira, 25 de janeiro, uma operação com foco no combate ao desmatamento na Amazônia, no município de Pacajá, região sudoeste do Pará.

A ação tinha como intuito fiscalizar pontos de desmatamento constatados com a utilização de imagens de satélites. A equipe PRF garantiu a segurança dos servidores do IBAMA envolvidos na iniciativa.

Durante a operação, as equipes localizaram um barracão, o qual estava em local de desmatamento. Ali, apreenderam 3 (três) espingardas, 3 (três) motores de motosserra, 5 (cinco) sabres para motosserra e 2 (dois) galões de gasolina (usados para alimentar as motosserras), todos sem a documentação necessária para uso.

Apesar dos esforços das equipes, nenhum responsável foi encontrado no local.

Diante dos fatos, as espingardas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil em Pacajá/PA, a fim de que fossem tomados todos os procedimentos legais, em tese, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Os outros materiais foram recolhidos pelo IBAMA para as medidas cabíveis. (Com informações da PRF).

