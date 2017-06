Ibama faz doação de madeira apreendida para o Exército em Santarém

A madeira estava em uma propriedade particular na comunidade Perema e foi retirada na tarde desta segunda-feira (19) pelo Exército.

A presença de veículos do Ibama em uma propriedade localizada na comunidade Perema, região da PA-370 (Curuá-Una) em Santarém, oeste do Pará, nesta segunda-feira (19) achamou a atenção de curiosos. No local, estava um carregamento de madeira apreendida em operação do Ibama e o material foi retirado para doação do Exército.

Segundo o agente de fiscalização do Ibama, Emanuel Costa, a presença dos veículos e de pessoal do órgão ambiental foi apenas controle de incidentes. “Às vezes a população não sabe o que está acontecendo. Por isso, é importante a presença do Ibama”, disse.

Já foram feitos todos os procedimentos pelo Ibama para a doação e agora o processo está sendo finalizado com a retirada da madeira pelo Exército.

