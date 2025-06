Ibama multa em R$ 20 milhões garimpeiros por uso ilegal de mercúrio em Poconé e Sinop

(Foto: Divulgação – IBAMA) – Operação Almadén, realizada com apoio da Polícia Federal e Ministério Público Federal, combate extração ilegal de ouro e uso irregular de mercúrio em Mato Grosso

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou multas que somam R$ 20 milhões a nove garimpeiros na região de Poconé e Sinop, em Mato Grosso, por uso irregular de mercúrio na extração de ouro. As penalidades são resultado da Operação Almadén, deflagrada no início de junho, que fiscalizou garimpos e mineradoras de médio porte que utilizavam mercúrio ilegalmente.

De acordo com o diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Jair Schmitt, as autuações ocorreram porque as empresas operavam sem licença ambiental ou com mercúrio sem origem lícita, substância cuja comercialização é rigorosamente monitorada pelo órgão. “Todo mercúrio de origem legal precisa ser declarado e informado no sistema de informações do Ibama, e as transações, de um vendedor para um comprador, são registradas no sistema. Nessas operações, não havia registro de compra ou comercialização legal do mercúrio”, explicou.

A operação contou com o suporte da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF), que vêm atuando no combate ao contrabando e comércio ilegal de mercúrio, substância tóxica utilizada para separar o ouro das impurezas na mineração artesanal. Em operações anteriores, denominadas Hermes (Hg) I e II, já foram desarticuladas organizações criminosas envolvidas no tráfico de mercúrio.

O Ibama destaca que o uso do mercúrio ilegal pode causar graves danos ambientais e à saúde humana, contaminando rios, solos e afetando populações ribeirinhas e indígenas que dependem da pesca para subsistência. O mercúrio, líquido em temperatura ambiente, evapora e é facilmente inalado, acumulando-se no organismo humano e provocando sérios problemas neurológicos.

Além das multas, o Ibama segue monitorando e fiscalizando as atividades ilegais de mineração, com o apoio da PF e MPF, para garantir a preservação ambiental e a segurança das comunidades locais.

Fonte: Nativa News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/09:58:52

