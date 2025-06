Ibama queima 18 escavadeiras e outros maquinários utilizados em garimpo ilegal na TI Sararé

(Foto: Reprodução) – O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concluiu mais uma etapa da Operação Onipresente, visando coibir o garimpo ilegal na Terra Indígena (TI) Sararé, em Mato Grosso.

A ação, conduzida pelo Grupo Especial de Fiscalização (GEF), resultou na inutilização de equipamentos. Foram 18 escavadeiras hidráulicas, dois caminhões, três tratores, três motocicletas, sete motobombas, 8 mil litros de diesel, além de outras estruturas de apoio ao garimpo ilegal.

A TI Sararé é ocupada pelo povo Nambikwara desde sua homologação em 1985. A TI enfrenta uma crescente e alarmante ameaça advinda dos crimes ambientais, como o garimpo ilegal. O ano de 2025 tem sido particularmente preocupante, com o registro do aumento nos alertas de garimpo na TI.

Foram 1.436 alertas, que já resultaram na destruição de 599 hectares, conforme dados da plataforma Brasil Mais.

Em 2024, os incêndios criminosos associados à atividades garimpeira provocaram danos severos na vegetação remanescente em toda a área.

A TI Sararé ocupa a primeira posição no ranking nacional de terras indígenas com o maior número de alertas de garimpo neste ano.

Danos irreversíveis

O garimpo na região tem provocado impactos ambientais e sociais severos:

Desmatamento e supressão da vegetação nativa em larga escala;

Assoreamento e contaminação de rios e igarapés com substâncias tóxicas como mercúrio e resíduos oleosos;

Aumento da turbidez da água, prejudicando a vida aquática;

Perda irreparável de habitats para a fauna local e a ictiofauna;

Implantação de empreendimentos sem autorização e compensação ambiental, comprometendo severamente a recuperação das áreas degradadas.

Além da devastação ambiental, o garimpo ilegal afeta diretamente o modo de vida tradicional do povo Nambikwara, com a invasão de suas terras e a exploração predatória dos recursos naturais.

A intensificação da presença do crime organizado, intrinsecamente ligada ao crime ambiental, agrava ainda mais a situação na região.

O Ibama reitera seu compromisso em proteger o meio ambiente e o povo Nambikwara. As ações de fiscalização na TI Sararé continuarão de forma sistemática para conter o avanço do garimpo ilegal e garantir a integridade do território.

Fonte: Notícias | Cidades e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/08:27:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...