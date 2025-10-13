Ibama realiza operação contra garimpos ilegal na região de Novo Progresso; máquinas são destruídas

Foto:Reprodução | Neste fim de semana, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizou uma grande operação de fiscalização ambiental em áreas de garimpo ilegal na região de Novo Progresso, sudoeste do Pará.

De acordo com informações apuradas, dois helicópteros foram utilizados para dar apoio aéreo às equipes em solo. A ação teve como foco o combate ao garimpo ilegal em áreas de floresta e em margens de rios da região.

Durante a operação, diversos maquinários utilizados na extração de ouro, como escavadeiras, motores e bombas de sucção, foram destruídos pelos agentes, conforme procedimento padrão em fiscalizações deste tipo, quando não há condições de remoção dos equipamentos.

Moradores relataram movimentação intensa das aeronaves e presença de comboios de fiscalização em estradas vicinais.

VEJA VÍDEO:

A ação teria ocorrido em pontos conhecidos de garimpo nas proximidades da BR-163, área que já foi alvo de outras operações federais.

Até o momento, o Ibama não divulgou nota oficial com detalhes sobre a quantidade de maquinário apreendido ou destruído, nem sobre possíveis prisões.

