Ibama realiza operação de desapropriação e apreensão no Assentamento Brasília, em Castelo dos Sonhos

Foto: Reprodução | Na manhã desta quinta-feira (21), agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizaram uma operação no Assentamento Brasília, localizado em Castelo dos Sonhos, em Altamira (PA).

De acordo com informações preliminares, a ação estaria amparada por decisão do Ministério Público Federal (MPF) e envolve desapropriação de terras e apreensão de bens em áreas classificadas como reserva do assentamento.

Moradores relataram que a operação pode afetar até 60 famílias. Registros divulgados em redes sociais mostram agentes destruindo estruturas como alojamentos, cercas e barracões com o uso de motosserras. Uma moradora publicou: “Olha isso, estão destruindo tudo nas fazendas e pedindo para o povo sair das propriedades”.

Até o momento, não houve pronunciamento oficial do Ibama ou do MPF detalhando os critérios da ação ou confirmando o número de famílias afetadas.

