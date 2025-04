Ibama resgata onça ‘pituca’ em Uruará (PA), após denúncias de exploração animal nas redes sociais

‘Pituca’ era tratada como se fosse uma animal doméstico pela dona, que registrada o dia-a-dia com a onça nas redes sociais. (Redes Sociais)

Animal era criado como “pet” por uma agricultora em Uruará (PA) e acumulava mais de 400 mil seguidores nas redes sociais; denúncias de exploração e risco à segurança levaram à ação do Ibama.

A rotina bucólica compartilhada por uma agricultora no interior do Pará ganhou contornos de polêmica nesta segunda-feira (14), quando agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resgataram a oncinha Pituca, animal silvestre criado como “pet” por uma família em Uruará, no sudoeste do estado. A felina, que conquistou mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, era a estrela de vídeos publicados diariamente desde julho de 2024.A responsável por Pituca, a agricultora Luciene Cândido, usava seus perfis nas redes sociais para mostrar a vida no campo, em uma pequena fazenda da região. Nas imagens, a onça-pintada aparecia interagindo com outros animais e até com crianças da família — um cenário que dividia opiniões entre os seguidores.

Desde novembro do ano passado, no entanto, começaram a crescer os comentários alertando sobre o risco de manter um animal silvestre em cativeiro doméstico, além de acusações de comportamento agressivo por parte da onça. O número de denúncias ao Ibama também aumentou, motivando a ação do órgão federal.

Luciene contou, em vídeo publicado após a operação, que estava fora da propriedade no momento do resgate e que foi avisada da chegada das viaturas por vizinhos. Além de perder a guarda de Pituca, ela foi multada e recebeu a determinação para excluir todo o conteúdo envolvendo a onça de seus perfis. Emocionada, a agricultora disse que Pituca nunca foi maltratada e vivia pacificamente com a família.O Ibama ainda não divulgou detalhes sobre o destino de Pituca, mas informou que o caso está sob análise técnica e jurídica. A reportagem de O Liberal solicitou mais informações ao órgão e aguarda retorno.

