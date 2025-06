IBGE abre inscrições para preencher 351 vagas no Brasil, incluindo o Pará

(Foto: Reprodução) – Estão abertas as inscrições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para preencher 351 vagas destinadas aos candidatos do ensino superior

Estão abertas as inscrições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para preencher 351 vagas destinadas aos candidatos do ensino superior de diversas áreas. O prazo de inscrições para o processo seletivo 2025 do IBGE ficará disponível até o início de julho, com oportunidades distribuídas por praticamente todo o país.

O edital 2025 do IBGE traz vagas para universitários das áreas de Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Arquivologia, Geoprocessamento, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Biblioteconomia, Design Gráfico, Engenharia de Produção, Rádio e TV, Gestão da Tecnologia da Informação, Sistemas de Internet, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Agrimensura, Design, Geografia, Comunicação Social, Desenho Industrial, Ciências Sociais, Ciências Econômicas, Administração de Empresas, Análise de Sistemas, Geologia, Sistemas de Informação, Secretariado Executivo, Pedagogia, Ciências Biológicas, Tecnologia em Sistemas de Informação, Turismo, Relações Internacionais, Informática, Gestão Pública, Letras, História, Estatística, Gestão de políticas públicas, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes de Computadores, Jornalismo, Gestão de Recursos Humanos, Engenharia de Software, Eventos, Comunicação Social – Áudio Visual, Jogos Digitais, Comunicação Visual e Publicidade e Propaganda.

O estágio terá jornada de 20 horas semanais (4 horas por dia) ou 30 horas semanais (6 horas por dia), de segunda-feira a sexta-feira, em horários e turnos a serem definidos pelo IBGE. O estágio será feito na modalidade presencial, na modalidade à distância ou na modalidade híbrida, a depender das necessidades do órgão.

O valor da bolsa-estágio será de R$ 787,98 para jornada de 20 horas semanais e de R$ 1.125,69 para jornada de 30 horas semanais. Haverá ainda o pagamento de auxílio-transporte no valor de R$ 10 pago somente em dias de estágio presencial.

As vagas do processo seletivo 2025 do IBGE estão distribuídas por praticamente todo o país, incluindo os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Baihia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

A prova do IBGE deverá ser feita somente pela internet durante o período de inscrições. A avaliação será composta de 20 questões, sendo cinco de língua portuguesa, cinco de matemática e raciocínio lógico, cinco de geografia e cinco de conhecimentos gerais e atualidades. O candidato terá 2 minutos para responder cada questão. Caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima questão.

Serão convocados para entrevista somente os candidatos que forem aprovados na prova objetiva e que possuírem o perfil técnico (área da graduação e período em curso na graduação) definido pelo gestor da vaga no IBGE.

Como se inscrever no processo seletivo do IBGE 2025?

As inscrições para o processo seletivo 2025 do IBGE deverão ser feitas pelo site https://pp.ciee.org.br/13294, até o dia 1° de julho. Não haverá cobrança de taxa de inscrição e o candidato deverá informar a localidade em que deseja exercer suas atividades e o horário de disponibilidade para estágio (matutino ou vespertino).

Fonte: Mateus Souza – JC Concursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/16:01:21

