IBGE corrige inversão de siglas de MS e MT e publica novo mapa da Amazônia Legal

IBGE publica novo mapa após inverter MS e MT no mapa da Amazônia Legal — Foto: Reprodução/IBGE

Documento elaborado em 2024 trocava as siglas de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mapa foi retirado do site do instituto na última terça-feira (22) após repercussão da falha.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou o mapa da Amazônia Legal que invertia as siglas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e não incluia a sigla do Acre.

O erro foi corrigido na última quarta-feira (23) e o instituto argumentou que a falha nas siglas “não comprometeu os arquivos vetoriais de limites, respectivas áreas territoriais e posições das sedes dos municípios ou quaisquer operações de geoprocessamento inerentes aos referidos produtos”.

O mapa em questão foi produzido em 2024 e tinha como objetivo destacar os estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal. Ele não fazia parte de um atlas impresso, mas sim de um material informativo disponibilizado online pelo órgão.

Após o erro, o mapa chegou a ser removido do site do instituto na terça-feira (22).

Amazônia Legal

Com mais de 5 milhões de Km², a Amazônia Legal – que não contempla Mato Grosso do Sul – corresponde a 59% do território nacional, abrangendo 773 municípios em 9 estados brasileiros:

Acre

Amazonas

Roraima

Rondônia

Pará

Amapá

Tocantins

Mato Grosso

Maranhão

Conforme o IBGE, na Amazônia Legal residem 56% da população indígena brasileira. O conceito foi instituído em 1953 com o objetivo de planejar o desenvolvimento econômico da região.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2025/15:55:02

