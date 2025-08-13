IBGE vai contratar quase 10 mil temporários; saiba mais sobre o edital

Edital de abertura de inscrições deverá ser publicado em até 6 meses | Irene Almeida/ Diário do Pará

MGI e MPO autorizam contratação de 9.580 profissionais para o IBGE, com vagas para agentes de pesquisa e supervisores. Edital em até 6 meses.

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) e o MPO (Ministério do Planejamento e Orçamento publicaram, ontem (12), uma portaria que autoriza a contratação temporária de 9.580 profissionais para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Do total de vagas, 8.480 serão para a função de agente de pesquisas e mapeamento, responsável pela coleta de informações, e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade, que atua no acompanhamento e supervisão do trabalho de campo.

O edital de abertura de inscrições deverá ser publicado em até seis meses e o ingresso dependerá de aprovação em processo seletivo simplificado. O prazo de duração dos contratos será de um ano, podendo ser prorrogado por até três anos, de acordo com a necessidade de conclusão das atividades. A remuneração será definida pelo IBGE.

As contratações serão destinadas à execução de pesquisas estatísticas do IBGE em todo o país. Segundo o governo federal, a contratação tem como objetivo atender a necessidades de excepcional interesse público. A portaria foi assinada pelas ministras Esther Dweck e Simone Tebet.

PARA ENTENDER

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS AUTORIZADAS

Na primeira edição do CNU (Concurso Nacional Unificado), o cargo mais concorrido estava vinculado ao IBGE para a posição de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas com especialidade em engenharia civil. Ao todo, eram 14.191 candidatos concorrendo para cada vaga.

O instituto foi contemplado com 895 vagas em concurso público unificado do governo federal. O órgão não está participando, no entanto, da edição deste ano.

Fonte: Jornal Diário do Pará /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/15:27:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...