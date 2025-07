ICMBio abre processo seletivo com salário de R$ 3,5 mil no Pará

Vagas temporários para ensino fundamental no ICMBio | Reprodução

A escolha dos candidatos será feita em duas etapas: análise curricular e entrevista. Confira todos os detalhes!

Em meio à crescente demanda por preservação ambiental na Amazônia, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está com inscrições abertas para preencher três vagas temporárias no município de Parauapebas, sudeste do Pará.

As oportunidades são para o cargo de Agente Temporário Ambiental, com foco na área de Gestão de Unidade de Conservação. A seleção é voltada a candidatos com ensino fundamental completo e oferece remuneração equivalente a dois salários mínimos e meio, cerca de R$ 3.530, considerando o valor vigente, além dos auxílios legais previstos.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que será nos dias 21 e 22 de julho de 2025, exclusivamente por e-mail, através do endereço: gestaodepessoasngicarajas@icmbio.gov.br.

A escolha dos candidatos será feita em duas etapas: análise curricular e entrevista. O processo seletivo terá validade inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, a critério da administração do órgão.

As vagas estão vinculadas à atuação direta em unidades de conservação federais localizadas na região de Carajás, uma das áreas de maior relevância ecológica do país.

Para mais informações, os interessados devem acompanhar os comunicados do ICMBio ou buscar detalhes diretamente pelo e-mail de contato divulgado no edital.

Fonte: PCI Concursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/13:42:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...