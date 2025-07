ICMBio abre seleção com vagas no Pará e salários de até R$ 2,2 mil; saiba como se inscrever

ICMBio alterou cronograma do concurso e reabre as inscrições na próxima na sexta-feira (17/01) até o dia dia 27 deste mês de janeiro (Foto: Divulgação)

Seleção oferece 12 vagas em Altamira e inscrições vão de 28 de julho a 7 de agosto

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de dois novos processos seletivos para contratação temporária de profissionais nos estados do Pará e Paraná, com salários de até R$ 2,2 mil.

As vagas são voltadas ao reforço das equipes que atuam em unidades de conservação, com foco em combate a incêndios florestais, manejo ambiental, pesquisa e monitoramento da biodiversidade.

As inscrições seguem de 24 de julho a 8 de agosto de 2025, com salários que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 2.277,00, dependendo da função. Os contratos poderão ter duração de até 24 meses.

No Pará, o edital SEI nº 021737339 oferece 12 vagas para atuação no município de Altamira, na área temática de prevenção e combate a incêndios florestais. São oferecidas:

10 vagas para Brigadista (nível I)

2 vagas para Chefe de Esquadrão (nível II)

A exigência mínima é de ensino fundamental incompleto, e as remunerações variam de R$ 1.518,00 a R$ 2.277,00, equivalentes a 1 a 1,5 salários mínimos, além de auxílios legais. Haverá também formação de cadastro reserva com até seis vezes o número de vagas oferecidas.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever entre os dias 28 de julho e 7 de agosto de 2025, presencialmente ou por e-mail.

Presencialmente: Sede do NGI Terra do Meio – Rua Coronel José Porfírio, 3455, Bairro São Sebastião, Altamira/PA

Horário: das 8h às 11h30 e das 14h às 17h

Por e-mail: ngi.terradomeio@icmbio.gov.br

Etapas da seleção

O processo seletivo contará com as seguintes etapas:

Teste de Aptidão Física (TAF)

Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA)

Curso de Formação de Brigada

Para ser aprovado, o candidato deve obter no mínimo 6 pontos no THUFA e ter 100% de presença nas aulas práticas e teóricas do curso de formação.

Mais informações estão disponíveis nos editais completos, que podem ser acessados nos canais oficiais do ICMBio.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2025/07:00:29

