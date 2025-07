ICMBio abre seleção com vagas no Pará e salários de até R$ 3.795

(Foto: Reprodução) – Os interessados devem ficar atentos: cada edital tem um período de inscrição específico e diferentes formas de envio — há opções presenciais e por e-mail.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade está com quatro editais abertos no processo seletivo ICMBio 2025, oferecendo 16 vagas imediatas para atuação em diferentes unidades de conservação. As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental incompleto e completo, com salários que chegam a R$ 3.795,00.

Vagas ICMBio 2025: veja cargos, salários e locais de atuação

As vagas do processo seletivo ICMBio estão distribuídas entre dois Núcleos de Gestão Integrada (NGIs)e duas Florestas Nacionais (FLONAs), localizadas nos estados do Pará, Sergipe, Espírito Santo e Santa Catarina.

Confira as oportunidades por unidade:

NGI Carajás (Pará) – Área de Gestão de Unidade de Conservação.Inscrições: 21 e 22 de julho de 2025, por e-mail (gestaodepessoasngicarajas@icmbio.gov.br).

NGI Itabaiana – Ibura (Sergipe) – Área de Gestão de Unidade de Conservação.Inscrições: 21 a 25 de julho, presencialmente no Parque Nacional da Serra de Itabaiana, das 9h às 16h.

FLONA Pacotuba (Espírito Santo) – Atuação em manejo, pesquisa e monitoramento.Inscrições: 16 a 23 de julho, presencialmente na sede da floresta, das 8h às 16h.

FLONA Caçador (Santa Catarina) – Gestão de Unidade de Conservação.Inscrições: 21 a 25 de julho, presencialmente ou pelo site do Instituto.

Os salários oferecidos variam de acordo com o nível do cargo:

Nível I (fundamental incompleto): R$ 1.518,00 (1 salário mínimo)

Nível II (fundamental completo): R$ 3.795,00 (2,5 salários mínimos)

Etapas do processo seletivo ICMBio

Os candidatos passarão por análise curricular e entrevista, válidas para todas as unidades.

Alguns editais preveem etapas adicionais:

NGI Itabaiana – Ibura e FLONA Caçador exigem também avaliação escrita.

No caso de FLONA Caçador, há ainda teste físico e teste prático com ferramentas agrícolas. (

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/14:09:46

