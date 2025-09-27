ICMBio abre seleção para agentes ambientais em Fernando de Noronha com salário de R$ 3,7 mil; saiba como se inscrever
Contratados vão trabalhar no ICMBio em Noronha — Foto: Ana Clara Marinho/TV Globo
Contratados também vão receber ajuda de custo de R$ 1.000. São seis vagas, três para fiscalização e três para guarda-vidas. As inscrições vão até 9 de outubro.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu seleção para contratar seis agentes temporários ambientais em Fernando de Noronha. Três vagas são para trabalho de apoio à fiscalização e outras três para guarda-vidas. O salário é de R$ 3.795, o equivalente a dois salários mínimos e meio.
Os contratados também vão receber ajuda de custo de R$ 1.000. Quem tem filhos de até 5 anos pode solicitar auxílio pré-escolar de R$ 484,90. Existe, ainda, a possibilidade de adicional de insalubridade de 10% do salário, dependendo da avaliação do órgão. O contrato será de 24 meses.
As inscrições ficam abertas até 9 de outubro e devem ser feitas pelo e-mail ngi.noronha@icmbio.gov.br. A mensagem precisa ter no assunto “Processo seletivo ATA – Uso Público 2025”.
A lista de documentos exigidos está no edital, disponível na internet. As vagas de apoio à fiscalização podem ser preenchidas por moradores da ilha ou do continente. Já as de guarda-vidas são exclusivas para quem vive em Fernando de Noronha.
“É importante que os guarda-vidas sejam da ilha para garantir a segurança dos visitantes. Os moradores conhecem bem o mar de Noronha”, disse a coordenadora da Área de Uso Público do ICMBio, Cíntia Brazão.
Segundo a coordenadora, a seleção serve para repor profissionais e ampliar a equipe. O resultado deve ser divulgado em novembro.
O ICMBIO tem reforçado os trabalhos de fiscalização no Parque Nacional Marinho e na Área de Proteção Ambiental. No mês de junho um turista foi autuado em flagrante em Fernando de Noronha por ‘importunar’ tartaruga
