ICMBio abre vagas no Pará com salário de até R$ 2,2 mil; veja como concorrer

ICMBio anuncia vagas temporárias no Pará e Paraná com salários de até R$ 3.795. Inscrições abertas de 24 de julho a 8 de agosto de 2025.

Em um momento em que a preservação ambiental e a gestão de ecossistemas ganham cada vez mais destaque nas políticas públicas brasileiras, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anuncia dois novos processos seletivos para contratação de profissionais temporários. Os editais têm como objetivo reforçar as equipes que atuam diretamente em unidades de conservação, com foco em ações de combate a incêndios florestais, manejo ambiental, pesquisa e monitoramento da biodiversidade.

As seleções públicas oferecem vagas para os estados do Pará e Paraná, com oportunidades para candidatos com escolaridade a partir do ensino fundamental incompleto. As remunerações variam de R\$ 1.518,00 a R\$ 3.795,00, e os contratos podem ter duração de até 24 meses.

Vagas em Altamira – PA

O edital Sei nº 021737339 contempla 12 vagas para atuação no município de Altamira – PA, voltadas para a área temática de prevenção e combate a incêndios florestais. As funções disponíveis são:

10 vagas para Brigadista (nível I)

2 vagas para Chefe de Esquadrão (nível II)

A exigência mínima é de ensino fundamental incompleto, e os salários variam de R\$ 1.518,00 a R\$ 2.277,00, correspondentes a 1 a 1,5 salários-mínimos. Os contratos podem durar até dois anos, e haverá formação de cadastro reserva equivalente a até seis vezes o número de vagas.

As inscrições serão realizadas entre 28 de julho e 7 de agosto de 2025, de forma presencial ou por e-mail:

Presencialmente: Sede do NGI Terra do Meio – Rua Coronel José Porfírio, 3455, Bairro São Sebastião, Altamira/PA – das 8h às 11h30 e das 14h às 17h

Por e-mail: [ngi.terradomeio@icmbio.gov.br](mailto:ngi.terradomeio@icmbio.gov.br)

Não será cobrada taxa de inscrição.

O processo seletivo em Altamira contará com:

Teste de Aptidão Física (TAF)

Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA)

Curso de Formação de Brigada

Para aprovação, o candidato deverá obter mínimo de 6 pontos no THUFA e ter 100% de presença nas aulas práticas e teóricas.

Vagas no Parque Nacional do Iguaçu – PR

O edital Sei nº 021752825 oferece 4 vagas para atuação no Parque Nacional do Iguaçu, com postos nas cidades de Foz do Iguaçu e Céu Azul, ambas no Paraná. As vagas são para a área de manejo, pesquisa e monitoramento de unidade de conservação e do patrimônio espeleológico, com os seguintes cargos:

2 vagas de nível I – remuneração de R\$ 1.518,00 (1 salário-mínimo)

2 vagas de nível III – remuneração de R\$ 3.795,00 (2,5 salários-mínimos)

Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens.

As inscrições estarão abertas de 24 de julho a 8 de agosto de 2025, presencialmente ou por e-mail:

Presencialmente: Sede do Parque Nacional do Iguaçu – das 8h às 17h

Por e-mail: [pesquisa.pni@icmbio.gov.br] (mailto:pesquisa.pni@icmbio.gov.br)

Também não há cobrança de taxa.

A seleção será composta por:

Análise curricular (eliminatória e classificatória)

Entrevista, com pontuação de até 40 pontos

Informações adicionais

Para mais detalhes, os candidatos devem consultar os editais completos disponíveis nos canais oficiais do ICMBio. Também é possível obter informações diretamente com as comissões organizadoras:

Altamira – PA: (91) 98401-9062 / [ngi.terradomeio@icmbio.gov.br](mailto:ngi.terradomeio@icmbio.gov.br)

Foz do Iguaçu – PR: (48) 98825-2492 / (48) 98839-0158 / [pesquisa.pni@icmbio.gov.br](mailto:pesquisa.pni@icmbio.gov.br)

