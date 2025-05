ICMBio abre vagas para Agentes Temporários Ambientais no NGI Serra do Cachimbo em Novo Progresso- PA

(Foto:Reprodução) – Aproveite a chance de trabalhar na prevenção e combate a incêndios e faça parte de uma brigada essencial para a conservação das nossas florestas; confira os requisitos e como se inscrever O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a realização de Processo Seletivo, que tem por objetivo a contratação de Agente temporário ambiental no NGI Serra do Cachimbo. As 17 oportunidades são para a área de Prevenção e Combate a Incêndios, níveis I e II, com contratos de seis a 24 meses de duração. Ao serem admitidos, os profissionais serão remunerados mensalmente no valor de um salário mínimo a um salário mínimo e meio, acrescidos de auxílios legais. Para concorrer à oportunidade ofertada, é necessário que o candidato tenha escolaridade de nível fundamental incompleto, entre outros requisitos. Procedimentos para participação A inscrição deverá ser realizada na Base Operativa do IBAMA, localizada na Rua Itaituba, s/n, Novo Progresso/PA, no período de 22 de maio de 2025 a 6 de junho de 2025, nos horários das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou por meio do sítio eletrônico pelo endereço eletrônico ngi.cachimbo@icmbio.gov.br. Os candidatos serão avaliados mediante teste de aptidão física, teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas e curso de formação de brigada. O Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por até mais 12 meses, por conveniência da Administração. Clique AQUI para ver o EDITAL

