ICMBio combate criação ilegal de gado em unidade de conservação, em Altamira (PA)

ICMBio combate criação ilegal de gado em unidade de conservação no Pará — Foto: ICMBio

Operação Trincheira Verde atua contra pecuária irregular na Estação Ecológica da Terra do Meio, em Altamira.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) realizou, nesta segunda-feira (8), uma operação de combate a atividade ilegal de pecuária dentro de uma unidade de conservação em Altamira, no sudoeste do Pará.

Intitulada Operação Trincheira Verde, a ação foi feita na Estação Ecológica da Terra do Meio e teve como objetivo desestimular o desmatamento ilegal e as ocupações irregulares no interior da área preservada.

Durante a ação, os agentes identificaram outros crimes ambientais, como o garimpo, onde fizeram apreensões de maquinários utilizados neste tipo de crime.

A operação tem o apoio da Força Nacional (FN) e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), que apoia nos procedimentos administrativos relativos à movimentação do rebanho e nas condições sanitárias.

A Estação Ecológica é uma UC de categoria de proteção integral, cuja posse e domínio são públicos, sendo incompatível com ocupações e atividades econômicas como a pecuária.

