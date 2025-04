ICMBio divulga Processo Seletivo com oito vagas no município de Santarém – Pará

(Foto: Reprodução) – Oportunidade para quem tem ensino fundamental incompleto; salários variam de um a dois e meio salários mínimos com benefícios!

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a contratação de agente temporário ambiental, para atuar pelo período de 24 meses no município de Santarém.

De acordo com o edital, serão preenchidas oito vagas na área temática de Gestão de Unidade de Conservação, sendo nível I (4 vagas), nível II (1 vaga) e nível III (3 vagas), nas unidades de Gerência Regional do Norte, Coordenação de Apoio à Gestão Regional 1 e Coordenação Territorial de Santarém.

Ao serem admitidos, os profissionais serão remunerados mensalmente no valor de um a dois e meio salários mínimos, acrescido de auxílios legais.

Para concorrer à oportunidade ofertada, é necessário que o candidato tenha escolaridade em nível fundamental incompleto, entre outros requisitos.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições nos dias 8 a 11 de abril de 2025, na sede do ICMBio em Santarém, situada na Avenida Tapajós 2449, bairro laguinho, no horário das 9h às 11h e das 14h às 17h.

Os candidatos serão avaliados mediante a análise curricular, teste de habilidade específica e entrevista, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

O Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por até mais 12 meses, por conveniência da Administração.

