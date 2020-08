ICMbio põe fogo em tratores flagrados extraindo madeira dentro da Flona Jamanxim em Novo Progresso

(Fotos:WhatsApp) – As operações do ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) contra crimes ambientais continuam acontecendo em toda região.

Neste domingo a equipe de fiscalização da Floresta Nacional do Jamaxim, en Novo Progresso Pará, destruiu um trator de esteira , um trator de pneu e uma motocicleta que estaria sendo usado para retirar madeira extraída ilegalmente de dentro da Unidade de Conservação (UC).

Ninguém foi detido. Os tratoristas não estavam no local quando da chegada dos agentes do ICMBio e Ibama, o fogo destruiu completamente os tratores e motocicleta.

As imagens dos tratores queimados circulou na tarde deste domingo (24) nas redes sociais , com a seguinte descrição- ICMBIO destruiu trator que estava retirando madeira para reformar a ponte do Jamanxim.

Vale lembrar conforme a legislação em vigor, nas áreas protegidas retirar madeira é crime ambiental –madeira e garimpo são atividades proibidas.

