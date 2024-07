ICMBio retoma operação para retirada de Bovinos da Flona Jamanxim

Imagem Ilustrativa (Foto:Arquivo) – Após uma pausa de 30 dias, prazo que o MMA (Ministério do Meio Ambiente), divulgou normativa com prazo de 30 dias em acordo com lideranças para retirada de bovinos da Flona Jamanixm, nesta quarta-feira, 3 de julho, a operação reiniciou.

Conforme relato de moradores da Cachoeira da Serra, caminhões com escolta da Polícia Federal, Força Nacional comandada pelos agentes do órgão (ICMBio) estão retirando bovino na vicinal da Bucha na fazenda do Seu Dêmico na comunidade de Cachoeira da Serra, dentro da reserva ambiental. Ao menos 10 caminhões com bovinos já foi carregado,disse.

A ação, segundo a informação tem acompanhamento de três helicópteros, acontece desde as primeiras horas da manhã. A operação

Flona Jamanxim – Desde 2006, quando foi criada, até 2022, quase 10% da floresta foram destruídos e convertidos em pasto para criação ilegal de gado. A Flona do Jamanxim se tornou uma das áreas prioritárias de atuação do ICMBio neste ano, com foco na retirada dos animais.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2024/06:31:37

