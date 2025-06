Ícone da internet, paraense Gordinho Maniçoba morre nesta quarta-feira, 11

Gordinho da Maniçoba tem mais de 2020 mil seguidores. (Reprodução)

Produtor de conteúdo tinha 27 anos.

Felipe Tiago Da Cruz Dezincourt, conhecido como Gordinho Maniçoba, morreu nesta quarta-feira, 11. A informação foi dada na manhã de hoje pela irmã dele. Joelma Vatapá usou o recurso de story do perfil do influenciador para informar aos mais de 22 mil seguidores o que ocorreu.

“Eu queria vir aqui cheia de informações para vocês, mas infelizmente a notícia não é boa. O nosso ícone, o ídolo de muita gente e que levava alegria para todo mundo… Infelizmente ele veio a óbito nesta manhã”, começou o vídeo.

Nas imagens postadas, ela aparece bastante abalada e chorando. “Por favor, não me mandem mensagem perguntando o que houve, porque não vou ter tempo de responder. Amigos, colegas e conhecidos que quiserem vir, vou deixar o endereço aqui”, acrescenta.

A publicação é finalizada mais uma vez com a confirmação da notícia: “Mas é oficial. Infelizmente!”, conclui Joelma Vatapá.

Em diversas publicações nas redes sociais, estão comentando sobre o motivo da morte, porém o Deputado Estadual e comediante Bob Fllay falou sobre o assunto no seu perfil no Instagram: “Recebi há pouco a notícia do falecimento do Gordinho Maniçoba. A mãe dele foi acordá-lo para dar o remédio e ele já estava sem vida.

“O produtor de conteúdo Gordinho Maniçoba, 27 anos, ganhou popularidade na internet com seus vídeos de humor bem paraense. Nascido em Belém, só no Instagram ele soma mais de 220 mil seguidores.Em 2024, concorreu a uma vaga para deputado federal pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), mas não conseguiu ser eleito.

Fonte: O Liberal

