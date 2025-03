Ícone do reggae, Cocoa Tea morre aos 65 anos após parada cardíaca

Foto: David Corio/Redferns | Cantor jamaicano, conhecido por sucessos como Rikers Island e Rocking Dolly, lutava contra um linfoma desde 2019

O cantor jamaicano Cocoa Tea, um dos grandes nomes do reggae, morreu na terça-feira (11), aos 65 anos, vítima de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada por sua esposa, Malvia Scott, ao jornal The Gleaner.

De acordo com Malvia, Cocoa Tea enfrentava problemas de saúde desde 2019, quando foi diagnosticado com linfoma. Nos últimos seis meses, ele também lutava contra uma pneumonia e passou as três últimas semanas internado no hospital.

“Ele era, definitivamente, muito corajoso. Sempre manteve uma atitude muito positiva”, declarou Malvia, que foi casada com o artista e é mãe de seus oito filhos.

Cocoa Tea nasceu na Jamaica em 3 de setembro de 1959 e conquistou reconhecimento mundial com sucessos como Rikers Island, Sweet Sweet Cocoa Tea, Rocking Dolly e Young Lover. Seu legado na música reggae permanece influente, sendo um dos artistas mais respeitados do gênero.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/09:28:11

