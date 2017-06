Ideflor-bio abre processo seletivo para vagas em quatro municípios do Pará

A jornada de trabalho para os contratados será de 8 horas diárias ou de acordo com conveniência administrativa, totalizando 40 horas semanais em horário estabelecido de acordo com a necessidade da instituição.

A seleção oferece cinco vagas de nível superior para Técnico em Gestão Ambiental e uma vaga de nível médio para Assistente Administrativo, nos municípios de São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, Senador José Porfírio e Belém. Clique aqui para acessar o edital da seleção.

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) abre nesta terça-feira (26) e nesta quarta (27) inscrições para um Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária. As inscrições serão feitas pelo site da instituição, sem cobrança de taxa de inscrição.

