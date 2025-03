Ideflor-Bio capacita ribeirinhos de Goianésia do Pará em manutenção de motores rabeta

(Foto: Reprodução) – Curso objetivou ensinar técnicas de manutenção preventiva e corretiva dos motores rabeta, equipamentos essenciais para a navegação na região

Pescadores e ribeirinhos das comunidades Chico Canoeiro e Boa Vista, na Área de Proteção Ambiental (APA) Lago de Tucuruí, no sudeste do Pará, participaram de um curso de capacitação em manutenção de motores rabeta. Essa foi uma ação conjunta do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), do Laboratório de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará (UFPA) – Campus Tucuruí e a Prefeitura de Goianésia do Pará, em parceria com a Associação de Pescadores e Ribeirinhos de Goianésia do Pará (Apescar).

Realizado em campo, o curso teve como objetivo ensinar técnicas de manutenção preventiva e corretiva dos motores rabeta, equipamentos essenciais para a navegação e o transporte na região. Durante as aulas, os participantes aprenderam a identificar falhas mecânicas, realizar ajustes e substituições de peças, além de adotar boas práticas para aumentar a durabilidade dos motores. A capacitação faz parte de uma estratégia para fortalecer a autonomia dos pescadores, reduzindo custos com reparos e promovendo a sustentabilidade da atividade pesqueira.

Incentivo – Para a gerente da Região Administrativa do Mosaico Lago de Tucuruí do Ideflor-Bio, Keylah Borges, a iniciativa reflete a importância de investir em conhecimento técnico para as comunidades que dependem dos recursos hídricos para seu sustento. “Essa capacitação representa um avanço para os ribeirinhos, pois além de reduzir a dependência de assistência técnica externa, fortalece a economia local e melhora a segurança nas embarcações”, frisou.

O curso também reforça o compromisso do Ideflor-Bio com o desenvolvimento sustentável da APA Lago de Tucuruí, promovendo ações que aliam conservação ambiental e valorização das comunidades tradicionais. Segundo o diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação do órgão, Ellivelton Carvalho, iniciativas como essa são fundamentais para a gestão participativa das Unidades de Conservação. “Trabalhar junto às comunidades, oferecendo capacitação e apoio técnico, é uma forma de garantir que a conservação ambiental aconteça de maneira integrada ao desenvolvimento social e econômico dessas populações”, enfatizou.

Parceira – A ação teve o apoio da Prefeitura de Goianésia do Pará, que contribuiu com a mobilização dos participantes e a estrutura para a realização das aulas. Além do conhecimento adquirido, os pescadores receberam kits básicos de ferramentas para a manutenção dos motores, o que facilita a aplicação prática do aprendizado no dia a dia.

A expectativa é que mais comunidades da região possam ser beneficiadas com capacitações semelhantes. A parceria entre a UFPA, o Ideflor-Bio, a Prefeitura e a Apescar deve continuar promovendo formações voltadas ao fortalecimento da pesca artesanal e à melhoria das condições de trabalho dos ribeirinhos da APA Lago de Tucuruí, na área em que consiste o município de Goianésia do Pará.

Fonte: Mateus Souza – Agência Pará

