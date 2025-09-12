Ideflor-Bio e Polícia Militar fortalecem parceria para proteção das unidades de conservação do Pará

(Foto: Vinícius Leal (Ascom/Ideflor-Bio) – Durante o encontro, foram alinhadas estratégias para intensificar operações de fiscalização, monitoramento e educação ambiental nas áreas protegidas

Ampliar e fortalecer as ações conjuntas dentro das unidades de conservação estaduais, foi um dos objetivos da reunião entre dirigentes do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) e da Polícia Militar do Pará, por meio do Comando de Polícia Ambiental (CPA).

O encontro, na quinta-feira (11), em Belém, também abordou as tratativas para a celebração de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para reforçar a proteção ambiental e o combate a crimes contra a natureza.

Na ocasião estiveram presentes o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto; o gerente da Região Administrativa do Xingu do Ideflor-Bio, Marco Aurélio Oliveira; o comandante do CPA, coronel Orlandino; e do subcomandante, tenente-coronel Miranda. As instituições alinharam estratégias para intensificar operações de fiscalização, monitoramento e educação ambiental nas áreas protegidas.

O CPA, por meio dos seus Batalhões de Polícia Ambiental (BPA), já atua em diversas unidades de conservação estaduais, como a Área de Proteção Ambiental (APA) Araguaia e o Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia; no Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Tabuleiro do Embaubal, em Senador José Porfírio; e na Floresta Estadual (Flota) Trombetas, além de outras áreas estratégicas no território paraense.

Consolidação – De acordo com o presidente do Ideflor-Bio, a formalização do acordo será um marco na consolidação da política estadual de conservação. “A parceria com a Polícia Militar, por meio do CPA, reforça o nosso compromisso de proteger o patrimônio natural do Pará. Somando forças, teremos mais eficiência nas ações de fiscalização e mais segurança para nossas unidades de conservação”, destacou Nilson Pinto.

A expectativa é que as operações conjuntas se tornem mais frequentes e abrangentes, alcançando regiões de difícil acesso e garantindo maior presença do Estado nos territórios. O acordo também prevê a possibilidade de ações educativas, de orientação às comunidades locais, fortalecendo a cultura de respeito ao meio ambiente.

Para o gerente da Região Administrativa do Xingu, a medida trará avanços significativos na gestão das áreas protegidas. “A assinatura do ACT entre as instituições vai contribuir no avanço das ações de orientação, monitoramento e fiscalização dentro das unidades. Esse é um passo fundamental para garantir resultados concretos na preservação ambiental”, afirmou Marco Aurélio Oliveira.

Fonte: Vinícius Leal (Ascom/Ideflor-Bio) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/16:48:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...