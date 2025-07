Ideflor-Bio participa de ações de cidadania e ambientais em São Geraldo do Araguaia

(Foto: Reprodução) – As atividades integraram esforços interinstitucionais voltados à promoção de direitos e à preservação do meio ambiente em áreas de grande visitação turística.

A Gerência da Região Administrativa do Araguaia (GRA), do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), esteve presente em duas ações de cidadania e educação ambiental realizadas na comunidade Ilha de Campo, no município de São Geraldo do Araguaia. As atividades integraram esforços interinstitucionais voltados à promoção de direitos e à preservação do meio ambiente em áreas de grande visitação turística.

A equipe da GRA participou da iniciativa “Roda de Conversas e Direitos”, promovida pelo Ministério Público do Pará (MPPA). A ação teve como tema central os direitos humanos, com foco especial na proteção de mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e povos originários. Realizada em formato de diálogo comunitário, a atividade buscou aproximar os órgãos públicos da população local e fortalecer o acesso a direitos fundamentais.

Para uma das moradoras que participou da roda de conversa e das orientações ambientais, a ação foi esclarecedora e bem-vinda. “É importante a gente saber dos nossos direitos e também entender como pequenas atitudes podem ajudar a manter a praia limpa. Às vezes falta informação, e essas conversas ajudam muito”, enfatizou.

Conscientização – O Ideflor-Bio também atuou em uma ação ambiental nas praias das comunidades Ilha de Campo e Vila Santa Cruz. A atividade foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, e teve como principal objetivo sensibilizar moradores e veranistas sobre a importância do descarte correto de resíduos sólidos durante o período do verão.

A gerente da Região Administrativa do Araguaia do Ideflor-Bio, Laís Mercedes, destacou a relevância de unir educação ambiental e cidadania nas ações territoriais. “Essas atividades promovem uma aproximação importante com as comunidades locais, despertando a consciência coletiva para os cuidados com o meio ambiente e a valorização dos direitos sociais. É um trabalho que fortalece o vínculo entre gestão pública e população”, afirmou.

Orientação – Além da distribuição de material informativo, as equipes atuaram com orientações diretas ao público, chamando atenção para os impactos do lixo nas praias e nos ecossistemas locais, especialmente nas áreas de preservação que integram o território do Araguaia. A presença dos órgãos públicos foi bem recebida pelos moradores, que demonstraram interesse em manter o diálogo e colaborar com práticas sustentáveis.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/15:19:42

