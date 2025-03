Ideflor-Bio realiza estudos para a criação de novas Unidades de Conservação em Santarém

(Foto: Reprodução) – O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), por meio da Diretoria de Gestão da Biodiversidade (DGBio), tem realizado estudos técnicos para a criação de novas Unidades de Conservação (UCs) no município de Santarém, na região oeste paraense.

No total, quatro áreas vão ser beneficiadas pelas pesquisas, sendo elas, a Ponta do Cururu e o Encontro dos Rios Tapajós e Amazonas, para a criação de novas UCs estaduais. Já a Cachoeira da Rocha Negra e a Área de Proteção Ambiental (APA) Juá, vão compor áreas de interesse de conservação municipal.

Levantamento – De acordo com o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, esses estudos são fundamentais para a conservação da natureza na região oeste paraense. “Com a criação dessas novas UCs, estamos garantindo a preservação de ecossistemas essenciais para a biodiversidade local e a qualidade de vida das comunidades. O Ideflor-Bio, em parceria com os municípios, segue trabalhando para fortalecer a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável, alinhando as ações do Estado com as diretrizes que ajudamos a formular em dezembro de 2023”, enfatizou.

Segundo a gerente de Biodiversidade do Ideflor-Bio, Mônica Furtado, esses estudos vão auxiliar o município a identificar o meio físico e as composições de fauna e flora dos locais que receberam essa ação. “Nessas novas áreas foram feitos estudos e análises sobre a composição da biodiversidade desses locais, além do georreferenciamento para a elaboração de mapas desses espaços”, destacou.

A criação dessas UCs vai permitir que o Estado e a Prefeitura de Santarém atuem nesses locais com programas de conservação e proteção ambiental, como a Política e Sistema Estadual de Unidades de Conservação (Peuc/Seuc), na esfera do Estado.

Gestão – Vale lembrar que em dezembro de 2023, o governador Helder Barbalho sancionou a Lei nº 10.306/2023, que institui o Peuc/Seuc. A medida estabelece diretrizes importantes para a criação de novas áreas protegidas no território paraense, com o objetivo de preservar os recursos naturais e promover o desenvolvimento sustentável.

A legislação traz três novas categorias de Unidades de Conservação (UCs) inéditas no Brasil: os Bosques Municipais, Reserva Estadual de Pesca e os Rios de Proteção Especial. Este último, possui uma peculiaridade, que é preservação de importantes cursos d’água no estado do Pará, seja para a manutenção da fauna, da subsistência da população e por sua beleza cênica.

Mônica Furtado ressalta, ainda, que a criação dessas UCs vai contribuir para a preservação da natureza presente nas áreas estudadas. “Com a criação dessas UCs, vamos poder aplicar as legislações estaduais e garantir a proteção desses ecossistemas a partir das categorias de manejo”, complementou a gerente.

Fonte: O Impacto – Ascom/Ideflor-Bio e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/15:19:05

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

