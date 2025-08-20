Ideflor-Bio resgata coruja-das-torres em São Geraldo do Araguaia

Foto:Reprodução | Após o resgate, a equipe conduziu a coruja até uma área adequada e segura, onde foi realizada a soltura.

Uma ação inusitada mobilizou a equipe do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) em São Geraldo do Araguaia, região sudeste paraense, na segunda-feira (18).

Uma coruja-das-torres (Tyto furcata) ficou presa no forro de um comércio no centro da cidade e precisou ser resgatada com apoio dos brigadistas do órgão. O chamado foi feito pelo proprietário do estabelecimento, que acionou a equipe após perceber a situação do animal.

De acordo com a gerente da Região Administrativa do Araguaia, Laís Mercedes, a atuação dos brigadistas foi essencial para garantir a segurança da ave.

“Nós recebemos um pedido de ajuda para retirar essa coruja que ficou presa no forro de um comércio aqui em São Geraldo. Nossos brigadistas estavam em rondas e fizemos contato com eles para irem ajudar. Eles conseguiram realizar o resgate com sucesso.

Embora não seja uma atribuição direta do Instituto, esse tipo de ação com animais silvestres, sempre que nos procuram para ajudar, os brigadistas, quando podem, realizam esse tipo de apoio”, explicou.

A bióloga do Ideflor-Bio, Daiana Amorim, também destacou as características da espécie, popularmente conhecida como coruja-das-torres ou coruja-da-igreja.

Trata-se de um animal de hábitos noturnos, que pode ser visto durante o dia em busca de alimento ou para levar presas aos filhotes. A especialista ressaltou ainda a importância da soltura imediata, de forma a reduzir o estresse do animal e garantir seu retorno ao habitat natural.

Após o resgate, a equipe conduziu a coruja até uma área adequada e segura, onde foi realizada a soltura.

A ação foi acompanhada pelos brigadistas, que registraram o momento da liberdade da ave. Segundo os técnicos, o animal não apresentava ferimentos e pôde retomar suas atividades normalmente na natureza.

Sobre a espécie – A coruja-das-torres é uma espécie amplamente distribuída no Brasil e tem papel importante no equilíbrio ecológico, principalmente no controle de populações de roedores. Por essa razão, sua preservação é considerada estratégica para a manutenção da biodiversidade e também para o equilíbrio em áreas urbanas e rurais.

O resgate chamou a atenção da comunidade local e reforçou a importância da atuação integrada entre sociedade e órgãos ambientais.

Para o Ideflor-Bio, situações como essa demonstram como o apoio dos brigadistas vai além do combate a incêndios florestais, abrangendo também ações de cidadania e proteção da fauna.

