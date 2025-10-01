Identidade falsa faz com que homem inocente se torne criminoso e viva ‘pesadelo’

Por precaução, todos os documentos relacionados ao suspeito foram encaminhados para investigação.

(Foto: Reprodução/Freepik)

Vítima teve seus dados usados por criminoso e enfrenta acusações injustas de crimes que nunca cometeu.

Um homem inocente está vivendo um verdadeiro pesadelo judicial no Distrito Federal (DF), após ter sua identidade usada por um criminoso. Alex Ferreira Machado, de 42 anos, natural do estado do Mato Grosso (MT), descobriu que seu nome está sendo utilizado de forma indevida em uma série de processos criminais pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o que o colocou no centro de uma grave injustiça.

A fraude de identidade está sendo investigada pelas autoridades do DF, após a denúncia feita por Alex, que percebeu o crime ao demonstrar interesse em atuar como mesário, mas ser impedido de realizar a função devido à documentação. A fraude só foi realmente confirmada depois de checagens em bancos oficiais e confronto com imagens reais do verdadeiro Alex.

A vítima é portadora de deficiência vocal. Ao buscar esclarecimentos, ele descobriu que seus dados pessoais haviam sido usados por um suspeito para se passar por ele durante abordagens policiais e procedimentos legais.

O homem envolvido na ocorrência, cuja verdadeira identidade é Alex Farias Moça, esteve no centro de um caso recente registrado na 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP), envolvendo recusa de dados sobre a própria identidade, lesão corporal, porte de arma branca e violência contra a mulher.

Não é a primeira vez que Alex Farias Moça se passa por alguém. Por precaução, todos os documentos relacionados ao suspeito foram encaminhados para investigação.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/09:12:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...