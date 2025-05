Identificada duas mulheres agressoras de menor de idade em casa de narguilé em Novo Progresso

(Foto>Reprodução) – Foi identificada duas mulheres que aparecem em vídeo agredindo e espancando brutalmente uma adolescente em uma conveniência na cidade de Novo Progresso, o vídeo viralizou nas redes e mostra a fragilidade e falta de segurança no local.

As agressoras foram identificadas e tem imagens postadas nas redes por integrantes de facção que pedem a punição delas.

O caso já está sendo acompanhado pela Polícia e Ministério Público.

Agressores identificados – Duas mulheres foram identificadas, uma terceira e um homem que aparece dando ponta pé na cabeça da vítima que já estava caída, falta identificar . A cena de violência assustou os moradores da cidade de Novo Progresso, as pessoas assistem as agressões e nada fazem. A Policia investiga o caso e está pedindo ajuda para identificar as pessoas que aparecem no vídeo, as informações tem sigilo absoluto.

Em postagem nas redes sociais, as imagens das duas mulheres aparecem com palavras escritas em vermelho os relatos indica que é uma facção cobrando as mesmas. (veja abaixo)

Veja abaixo as palavras do delegado sobre o caso.

