Identificada mulher morta pelo marido na área rural de Novo Progresso

Uma mulher identificada apenas como Dicélia Gonçalves Vieira , de 42 anos, foi morta pelo companheiro na área rural da comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso), a polícia investiga a motivação. O crime aconteceu no ultimo domingo dia 9 de março, o suspeito foi preso em fuga na cidade de Altamira, no Pará.

O principal suspeito Aldiney Novaes da Silva, que tinha relacionamento com a vitima ao ser preso confessou o crime e apontou o local onde deixou o corpo, que foi encontrado em decomposição pela polícia civil de Novo Progresso.⠀No corpo não tinha marcas de perfuração, não tinha sinal de violência, possivelmente foi enforcada.

Leia mais>FEMINICÍDIO – Homem é preso em Altamira acusado de matar mulher na área rural de Novo Progresso

O suspeito confirmou que tirou a vida da mulher, mas não soube explicar o motivo. Conforme pesquisa nas redes sociais do casal, observa-se que mantinham um relacionamento a mais de três anos. A reportagem do Jornal Folha do Progresso apurou que o casal mantinha rotina em frequências compras no comercio de Novo Progresso, sempre juntos.

Prisão – A investigação começou no dia 10, quando a Delegacia de Novo Progresso recebeu a denúncia do desaparecimento da vítima. A polícia apurou que Aldiney fugiu para Altamira com o objetivo de conseguir dinheiro e seguir viagem para Senador José Porfírio.

Uma equipe da 22ª Seccional Urbana de Altamira monitorou a rodoviária e, por volta das 15h30 desta quarta-feira, encontrou o suspeito consumindo bebida alcoólica em uma distribuidora na próxima. Durante a abordagem, ele confessou o crime e indicou o local onde estava o corpo.

Nas redes sociais, amigos e familiares de Dicélia lamentaram a tragédia, que gerou grande comoção no município.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2025/12:07:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...